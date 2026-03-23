نادر يواجه مرض «كرون» ويحتاج إلى حقن بـ 68 ألف درهم

يعاني الطفل (نادر - سوري - 17 عاماً) مرض «كرون» منذ عام 2022، وهو مرض مزمن يصيب الأمعاء، ويستدعي خطة علاجية، إضافة إلى حقن طبية خاصة، تبلغ كلفتها 68 ألفاً و40 درهماً في مستشفى مدينة الشيخ خليفة الطبية في أبوظبي.

وناشد (أبونادر) أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مدّ يد العون لمساعدته على تدبير كلفة العلاج، قبل أن تتدهور الحالة الصحية لابنه، لافتاً إلى أنه يمر بظروف مالية بالغة الصعوبة، نتيجة فقدانه عمله.

وبيّن تقرير طبي صادر عن المستشفى، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن الطفل يعاني مرض «كرون»، الذي تسبب في فقدانه الوزن، وعدم قدرته على تناول الطعام، إلى جانب الآلام المستمرة في بطنه، ويحتاج إلى تدخل طبي عاجل.

وشرح الأب أن حالة ابنه تدهورت في سبتمبر عام 2022، إذ توقف فجأة عن تناول الطعام، وبدأ الضعف يظهر على جسمه بشكل ملحوظ، فنقله إلى مستشفى خاص، حيث أُدخل إلى قسم الطوارئ، وأجريت له الفحوص والتحاليل اللازمة، وتم إعطاؤه محاليل وأدوية وعناصر غذائية وفيتامينات، لتقوية مناعته.

وأضاف: «بعد مرور أسبوعين، شعر نادر بتعب شديد، وآلام حادة في البطن، وعدم القدرة على الأكل»، لافتاً إلى أن الأدوية لم تُسكن الألم بشكل كبير، ولم تتحسن حالته.

وتابع: «نقلته إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة الشيخ خليفة الطبية، وبعد إجراء الفحوص والتحاليل المخبرية والأشعة المقطعية لمنطقة البطن، تبيّن وجود التهاب حاد في الأمعاء، ناتج عن مرض (كرون)، ما استدعى التدخل الجراحي العاجل، تم من خلاله استئصال جزء من الأمعاء المتضررة، لإنقاذ حياته من الخطر». وأكمل: «خلال الأعوام الماضية، غطى التأمين الصحي تكاليف العملية الجراحية وجزءاً من الأدوية، وأسهمت جمعيات خيرية في توفير الجزء المتبقي من العلاج، لكنه لم يتمكن من مواصلة العلاج خلال العام الجاري».

وأشار الأب إلى أن ابنه يحتاج حالياً إلى حقن طبية خاصة للسيطرة على المرض، تبلغ كلفتها لمدة عام 68 ألفاً و40 درهماً.

وقال إن زوجته هي المعيل الوحيد للأسرة، ويبلغ راتبها 7500 درهم، فيما هو عاطل عن العمل منذ عام 2017، بعد فقدان وظيفته في القطاع الخاص نتيجة إعادة هيكلة الشركة، مؤكداً أن دخل الأسرة بالكاد يغطي متطلبات الحياة اليومية، ولا يمكنها تدبير كلفة العلاج.

وناشد الأب أهل الخير مساعدته على توفير نفقات علاج ابنه، حتى يتمكن من مواصلة العلاج والعيش بصورة طبيعية أسوة بأقرانه.

مرض «كرون»

مرض مزمن يصيب الأمعاء، ويسبب التهابات تؤدي إلى آلام شديدة في البطن، وإسهال، وفقدان في الوزن، وتعب مستمر.

ويحتاج المريض إلى علاج طويل الأمد، يشمل أدوية وحقناً طبية خاصة للسيطرة على الالتهاب. وفي بعض الحالات قد يتطلب تدخلاً جراحياً لاستئصال الجزء المتضرر من الأمعاء.

