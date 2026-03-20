«رحمة» تحتاج إلى 45 ألف درهم لعلاج «سرطان الرحم»

تعاني (رحمة - 46 عاماً) سرطان الرحم، وتحتاج إلى خطة علاجية بكلفة تبلغ 45 ألف درهم، إلا أن ظروفها المالية صعبة وتمنعها من توفير المبلغ.

وناشدت شقيقة المريضة أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء مدّ يد العون لمساعدة «رحمة» على العلاج، في أقرب وقت ممكن.

وأفاد تقرير طبي صادر عن مستشفى مدينة شخبوط الطبية في أبوظبي، بأن المريضة (سودانية) مصابة بسرطان في الرحم، منتشر إلى العمود الفقري وأجزاء أخرى من الجسم.

وأكد أن السرطان يواصل الانتشار، وأنها تحتاج إلى خطة علاجية عاجلة.

وذكرت شقيقة المريضة أن «رحمة» اكتشفت إصابتها بالمرض العام الماضي، إذ شعرت بآلام شديدة في الظهر، فراجعت مستشفيات في مصر، وأخبرها الأطباء في البداية بأنها تعاني نقصاً في الفيتامينات والمعادن، وصرفوا لها مقويات ومكملات غذائية.

لكن الأعراض استمرت في التفاقم إلى أن كشفت الفحوص إصابتها بسرطان الرحم، فخضعت على إثر ذلك لنحو ست جلسات من العلاج الكيماوي والإشعاعي.

وأوضحت أنها حضرت مع أختها إلى الإمارات في ديسمبر 2025، أملاً في أن تحصل المريضة على فرصة عمل بسيطة تتيح لها إعالة أبنائها وإلحاقهم بالمدارس، وتحقيق قدر من الاستقرار المعيشي. لكنها شعرت في فبراير الماضي بتعب شديد، اضطرها للتوجه إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة شخبوط الطبية، حيث خضعت لسلسلة من الفحوص والتحاليل الطبية، إضافة إلى أخذ عينة منها.

وقالت إن الطبيب أكد أن المريضة تعاني سرطاناً في الرحم والظهر، وأن المرض منتشر في أجزاء أخرى من جسمها، ما يتطلب البدء بخطة علاجية عاجلة.

وأضافت الشقيقة أن ظروفهما المعيشية صعبة للغاية، إذ تقيمان حالياً مع ابنة خالتهما في سكن مشترك، ولا تملكان مصدر دخل ثابتاً، لافتة إلى أن المريضة متزوجة ولديها ثلاثة أبناء يقيمون مع والدهم في السودان.

وأكدت أن «رحمة» تعتمد حالياً على مساعدات يقدمها بعض الجيران والأقارب وعدد من الجمعيات الخيرية في الدولة، مناشدة أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء مساعدتها على توفير تكاليف العلاج وإنقاذ حياتها.