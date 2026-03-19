«نبيل» يحتاج إلى 38 ألف درهم لتجديد التأمين الصحي لوالديه المسنين

يعاني زوجان مسنان أمراضاً مزمنة ومشكلات صحية عدة، ويحتاجان إلى تجديد بطاقتي التأمين الصحي بكلفة 38 ألف درهم حتى يتمكنا من الحصول على الأدوية اللازمة ومتابعة حالتهما المرضية، خصوصاً أنهما يواجهان أمراضاً في القلب وارتفاعاً في ضغط الدم والسكري، إلى جانب إصابة الزوج بسرطان البروستات.

وأكد ابنهما «نبيل»، وهو معيلهما الوحيد، أن إمكاناته المالية لا تسمح له بتدبير كلفة تجديد بطاقتي التأمين الصحي، مناشداً أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على توفير المبلغ المطلوب، خوفاً من تعرض حياة والديه للخطر.

وأفادت تقارير طبية صادرة عن مستشفيات حكومية، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، بأن المريضين يبلغان 81 عاماً، ويعانيان أمراضاً مزمنة تشمل مشكلات في القلب والسيولة وارتفاع ضغط الدم والسكري، فيما يعاني الأب سرطان البروستات، ويحتاجان إلى متابعة طبية منتظمة وعلاج مستمر.

ويروي الابن قصة معاناة والديه قائلاً إن حالتهما الصحية بدأت تتدهور بعد توقفهما عن تناول الأدوية، بسبب عدم قدرته على تجديد بطاقتي التأمين الصحي.

وأوضح أن والدته تعاني أمراضاً مزمنة، منها الضغط والكوليسترول ومشكلات في القلب، وقد خضعت خلال السنوات الماضية لعملية قلب مفتوح في مستشفى مدينة الشيخ خليفة الطبية في أبوظبي، بعد تعرضها لتعب شديد وصعوبة في التنفس وعدم انتظام في ضربات القلب.

وأضاف أن والده أُصيب بعد ذلك بفترة بسرطان البروستات، وعانى صعوبة في التبول، وضعفاً وانقطاعاً في تدفق البول، إضافة إلى حاجته المتكررة إلى التبول، خصوصاً خلال الليل، ووجود دم في البول وآلام في الظهر والحوض والفخذين، قبل أن يتلقى العلاج في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية.

وتابع: «خلال الأعوام الماضية كنت حريصاً على اصطحاب والديّ إلى المواعيد الطبية المحددة ومتابعة حالتهما الصحية بشكل مستمر، وكان التأمين الصحي ساري المفعول، لكنهما توقفا عن أخذ الأدوية، وبدأت حالتهما الصحية تسوء تدريجياً، وأكد لي أطباؤهما أن تأخرهما في العلاج قد يؤدي إلى مضاعفات خطرة».

وأوضح أنه المعيل الوحيد لوالديه، ويعمل في جهة خاصة في أبوظبي براتب شهري يبلغ 8000 درهم، ولديه أسرة مكونة من زوجة (ربة منزل) وثلاثة أبناء، إضافة إلى والديه المسنين، لافتاً إلى أنه لا يملك مصدر دخل آخر يمكنه من تدبير كلفة تجديد التأمين الصحي لوالديه.

وناشد أهل الخير مساعدته على توفير مبلغ 38 ألف درهم، لتجديد بطاقتي التأمين الصحي حتى يتمكن والداه من استكمال العلاج وتفادي تدهور حالتهما الصحية.

