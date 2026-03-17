«أبوعبدالقادر» يحتاج إلى أدوية بـ 31 ألف درهم لعلاج القلب والسكر

يعاني «أبوعبدالقادر» (صومالي - 69 عاماً)، ارتفاع ضغط الدم والسكري، وخضع خلال الأعوام الماضية لعمليتين جراحيتين في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، الأولى قسطرة قلبية وتركيب دعامات، والثانية تركيب بطارية قلبية. ويحتاج حالياً إلى أدوية تبلغ كلفتها 31 ألفاً و197 درهماً. وحسب تقرير صادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، فهو يحتاج إلى الالتزام بتناول الأدوية للحفاظ على استقرار حالته الصحية.

وقالت ابنة المريض لـ«الإمارات اليوم» إن والدها تعرض لوعكة صحية مفاجئة في 2023، إذ شعر بضيق في التنفس وتعرق شديد ودوار وغثيان وآلام في الظهر، ما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات.

وأضافت أن الفحوص والتحاليل والأشعة المقطعية التي أجريت له أظهرت أن حالته تستدعي إجراء قسطرة عاجلة، وتركيب دعامات قلبية، وتم إجراء العملية ومكث في المستشفى حتى تحسنت حالته الصحية.

وتابعت أن الطبيب نصح بمتابعة حالة والدها في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، فتوجهت به إلى هناك، حيث خضع لسلسلة من الفحوص والتحاليل، وأكد الطبيب ضرورة الالتزام بالمراجعات الدورية، وتناول الأدوية في مواعيدها المحددة.

وأشارت إلى أن والدها تعرض لانتكاسة صحية في أكتوبر 2025، إذ ظهرت عليه أعراض ضيق التنفس عند بذل الجهد أو الاستلقاء، إضافة إلى تعب وإرهاق مزمن، وتورم في الساقين والكاحلين والبطن، وتسارع في ضربات القلب وسعال مستمر، ما استدعى نقله إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، حيث أجريت له فحوص وأشعة مقطعية، وأبلغهم الطبيب بأن حالته تستدعي إجراء عملية جراحية مستعجلة لتركيب بطارية قلبية له، بسبب ضعف عضلة قلبه، وقد أجريت العملية فعلاً، واستقرت حالته الصحية. وأضافت أن الطبيب شدد على ضرورة التزام الأدوية، والمتابعة في المواعيد المحددة، إضافة إلى ممارسة رياضة المشي يومياً لمدة نصف ساعة، واتباع نظام غذائي صحي خالٍ من الدهون والسعرات الحرارية المرتفعة.

وأكدت أن التأمين الصحي لا يغطي كلفة الأدوية التي يحتاجها والدها، والبالغة قيمتها 31 ألفاً و197 درهماً، مشيرة إلى أنه المعيل الوحيد لأسرته المكونة من سبعة أفراد، ويعمل في القطاع الخاص براتب 4000 درهم، يسدد منه إيجار المسكن، والمبلغ المتبقي يكفي بالكاد متطلبات الحياة اليومية.

وناشدت الابنة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على توفير كلفة الأدوية، حتى يتمكن من مواصلة العلاج، والحفاظ على استقرار حالته الصحية.