«أم وائل» تحتاج إلى 45 ألف درهم لعلاج «الوهن العضلي»

تعاني «أم وائل» مرض الوهن العضلي، وتحتاج إلى علاج تبلغ كلفته 45 ألف درهم.

وكانت حالة المريضة (سودانية - 44 عاماً) تدهورت، بشكل مفاجئ، ما استدعى نقلها إلى مستشفى (صحة) مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي.

ووفقاً لتقرير طبي صدر عن المستشفى، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، فقد وصلت المريضة إلى قسم الطوارئ، إثر معاناتها ضعفاً شديداً في عضلات الوجه والأطراف، وصعوبة في البلع والتنفس، وخضعت لسلسلة من الفحوص والتحاليل الطبية، وتبين أنها مصابة بمرض الوهن العضلي، وهو نوع من الأمراض يحتاج إلى علاج بأدوية وحقن خاصة، تبلغ كلفتها 45 ألف درهم.

وأضاف التقرير أن «المريضة تحتاج حالياً إلى متابعة طبية دقيقة، وإجراء فحوص دورية وأدوية خاصة للسيطرة على المرض، وتبلغ كلفة علاجها 45 ألف درهم، إلا أنها لا تملك تأميناً صحياً».

وفيما أكد التقرير أن عدم حصول المريضة على العلاج، يزيد احتمالية تعرّض حياتها للخطر، ناشدت «أم وائل» أهل الخير أن يمدوا لها يد المساعدة حتى تتمكن من سداد تكاليف علاجها لإنقاذ حياتها من المرض.

وقالت المريضة «أم وائل» لـ«الإمارات اليوم»، إن حالتها الصحية تدهورت بشكل مفاجئ قبل أشهر، حيث شعرت بضعف شديد في عضلاتها، وعدم القدرة على القيام بأعمالها اليومية، إضافة إلى صعوبة في الكلام والبلع، الأمر الذي استدعى نقلها على الفور إلى المستشفى.

وأضافت أن الأطباء أجروا لها العديد من الفحوص والتحاليل، وبعد ظهور النتائج تبين أنها مصابة بمرض الوهن العضلي الذي يتطلب علاجاً خاصاً منتظماً، ومتابعة طبية مستمرة، للسيطرة على أعراضه، ومنع تدهور حالتها الصحية.

وتابعت المريضة: «بعد تشخيص المرض شعرت بخوف شديد على حالتي الصحية، لكن الأطباء طمأنوني إلى إمكان السيطرة على الحالة إذا التزمت بالعلاج والأدوية بانتظام، لكن المشكلة أن كلفة العلاج في المستشفى تبلغ 45 ألف درهم، وهو مبلغ كبير لا قدرة لي على سداد ولو جزءاً بسيطاً منه».

وأضافت: «أنا المعيلة الوحيدة لأسرتي التي تتكون من ثلاثة أفراد، وأعمل مشرفة حافلات في إحدى المدارس في أبوظبي براتب 1400 درهم، أسدد منه إيجار المسكن».

وناشدت أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها في تأمين كلفة علاجها حتى تتمكن من تلقي العلاج، والسيطرة على المرض، وتجنب تدهور حالتها الصحية.