«مختار» يحتاج إلى 97 ألف درهم لعلاج «سرطان الخدّ»

يعاني (مختار - نيبالي - 54 عاماً) ورماً سرطانياً خبيثاً في خده الأيمن، ويحتاج إلى البدء فوراً بجلسات علاج كيماوي، تبلغ كُلفتها 97 ألفاً و38 درهماً، إلا أن أوضاعه المالية تحول دونه وتأمين هذا المبلغ.

وناشد المريض أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء مساعدته على توفير كُلفة علاجه، في أقرب وقت ممكن، معرباً عن تخوفه من تفاقم حالته الصحية، في حال واصل السرطان انتشاره في جسمه.

وأكّد تقرير طبي صادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، أن المريض يعاني ورماً سرطانياً في الخدّ، ويحتاج إلى جلسات علاج كيماوي عاجلة.

وقال مختار لـ«الإمارات اليوم» إنه يعمل منذ أكثر من 10 سنوات في شركة خاصة، ويتقاضى راتباً شهرياً يبلغ 2000 درهم، يرسل الجزء الأكبر منه لإعالة أسرته، الموجودة في نيبال، والمكونة من زوجته وأربعة أبناء، إضافة إلى والديه المسنين.

وأضاف: «في نوفمبر من العام الماضي، لاحظت ظهور حبة بيضاء صغيرة داخل فمي قرب الضرس، واعتقدت أنها التهاب أو خراج بسيط في الأسنان، لذلك تجاهلت الأمر في البداية، ومع مرور الوقت بدأت أشعر بألم شديد في الخد، فيما ازداد حجم الحبة تدريجياً، حتى أصبحت أجد صعوبة في المضغ والكلام، فقررت مراجعة أحد المستشفيات القريبة من المسكن».

وأضاف أنه تنقل بين عدد من المستشفيات، خلال يناير الماضي، وأجرى فحوصاً وتحاليل طبية عدة، بحثاً عن حل لمشكلته، قبل أن يتم تحويله إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي.

وقال: «بعد أخذ خزعة من الورم، وفحصها، أخبرني الطبيب بأنني مصاب بورم سرطاني في الخدّ، وأنني أحتاج إلى علاج كيماوي عاجل، قبل أن ينتشر المرض في جسمي، وعندما عرفت كُلفة العلاج شعرت بصدمة كبيرة، لأنني لا أملك هذا المبلغ، وراتبي بالكاد يكفي لتغطية مصروفات الحياة وإعالة أسرتي في نيبال».

وتابع: «أقف اليوم بين ألم المرض وارتفاع كُلفة العلاج، عاجزاً كلياً، ولا أعرف كيف سأتصرف، أخشى أن تتفاقم حالتي الصحية إذا لم أبدأ العلاج في أقرب وقت ممكن».

وناشد مختار أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء مساعدته على توفير كُلفة علاجه، لإنقاذ حياته، وتمكينه من العودة إلى عمله للاستمرار في إعالة أسرته.

يذكر أن سرطان الخدّ هو أحد أنواع سرطانات الفم، وينشأ في الأنسجة المبطنة من الداخل، وتظهر أعراضه عادة على شكل تقرحات أو حبوب بيضاء أو حمراء داخل الفم، وقد يأخذ شكل تورم في الخدّ، ويصاحبه ألم أو صعوبة في المضغ والبلع.