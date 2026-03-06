«أبورامي» يحتاج إلى 150 ألف درهم لعلاج سرطان الدم النخاعي

يعاني (أبورامي - 44 عاماً - باكستاني) سرطان الدم النخاعي المزمن، منذ ثلاثة أشهر، ويحتاج إلى البدء فوراً في أخذ العلاج الكيماوي والإشعاعي، لأن تأخير العلاج يُمثل خطراً مباشراً على حياته.

ويؤكد تقرير صادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، أن حياة المريض في خطر، إذ يتوجب عليه البدء بشكل عاجل في جلسات العلاج للسيطرة على المرض ومنع انتشاره إلى أعضاء جسمه، مشيراً إلى أن كُلفة العلاج تبلغ 150 ألف درهم.

وناشد أخو المريض، وهو معيله الوحيد، أهل الخير أن يمدّوا له يد المساعدة لسداد تكاليف علاجه، لافتاً إلى أن المبلغ المطلوب يفوق إمكاناته المالية المتواضعة.

وروى لـ«الإمارات اليوم» أن معاناة أخيه مع المرض بدأت قبل ثلاثة أشهر تقريباً، إذ شعر بحمى شديدة وفقدان للشهية وعدم قدرة على الحركة، فضلاً عن آلام شديدة، استمرت لأيام، ولم تحدث المسكنات فرقاً.

وتابع: «اتصلت بي زوجة أخي وأخبرتني بأنه مريض جداً، فسارعت في نقله إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وبعد معاينة الطبيب له طلب إجراء تحاليل وفحوص، وأبقاه في المستشفى».

وتابع أن «نتيجة الفحوص أظهرت أن هناك خللاً في عمل خلايا كريات الدم البيضاء، واشتبه الطبيب في أن يكون أخي مصاباً بسرطان الدم (النخاعي المزمن)، لهذا طلب منا إعادة الفحوص للاطمئنان على وضعه الصحي، لكن النتيجة أكدت أنه مصاب بالمرض، وعندها حثنا الطبيب على البدء بالعلاج الكيماوي والإشعاعي فوراً للسيطرة على السرطان، مؤكداً لنا أن تأخر العلاج سيكون سبباً في تدهور حالته الصحية كثيراً، لكن المشكلة أن تكاليف علاجه تبلغ 150 ألف درهم، وليس لديه تأمين صحي».

وقال الأخ: «أصبت بنوبة بكاء على حاله عند سماعي الخبر، ولكنني تمالكت نفسي أمام أفراد أسرتي».

وأكمل: «أخاف أن يفقد أخي حياته بسبب عجزنا عن سداد تكاليف علاجه، لأن وضعنا المالي ضعيف جداً، وأخي عاطل عن العمل بسبب المرض، وأنا المعيل الوحيد لأسرته، المكونة من أربعة أفراد، إلى جانب أسرتي، التي تتكوّن من خمسة أفراد».

وشرح أنه يعمل في إحدى الشركات الخاصة في أبوظبي، براتب 7000 درهم.

وأوضح أن المرض يفتك بجسم أخيه، ما يجعل أسرته في حزن دائم، مناشداً أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على توفير تكاليف علاجه الكيماوي والإشعاعي، وإنقاذ حياته من المرض.

