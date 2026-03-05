«أبوعبدالحميد» يحتاج إلى 118.6 ألف درهم لتبديل مفصلي الوركين

يعاني (أبوعبدالحميد - سوري - 51 عاماً)، آلاماً شديدة في مفصلي الوركين، أفقدته القدرة على التحرك، واستدعت نقله أخيراً إلى أحد المستشفيات الخاصة، حيث بقي تحت الملاحظة الطبية.

وبعد إجراء الفحوص، تبين أنه يعاني تآكلاً في مفصلي الوركين.

وأكدت الفحوص التي أجريت له أنه يحتاج إلى إجراء عملية لتبديل مفصلي الوركين، في أسرع وقت ممكن.

وتبلغ كلفة هذا النوع من العمليات في المستشفى 118 ألفاً و696 درهماً، إلا أن ظروفه المالية والصحية لا تسمح له بتأمين هذا المبلغ، وينتظر من يمد له يد العون والمساعدة لسداد كلفة العملية وتخفيف معاناته.

وأشار تقرير طبي حصلت عليه «الإمارات اليوم» إلى أن المريض أُدخل إلى المستشفى إثر معاناته آلاماً شديدة في المفاصل، أصيب بها قبل بضعة أشهر، ومنعته من المشي أو الحركة.

وأضاف أن الفحوص الطبية بينت أنه يحتاج إلى إجراء عملية تبديل مفصلي الوركين، لتمكينه من استعادة قدرته على المشي والحركة.

وقال (أبوعبدالحميد) لـ«الإمارات اليوم»: «أعاني منذ سنوات ألماً في المفاصل، لكن الألم اشتد قبل ثلاثة أشهر تقريباً، ولم أعد قادراً على النوم من شدته، كما أنني فقدت القدرة على السير، فتوجهت إلى مستشفى خاص في أبوظبي، وبعد معاينة الطبيب لي، طلب مني إجراء فحوص وتحاليل وأشعة، وقد أظهرت النتائج أنني مصاب بالتهاب في المفصلين، ووصف لي بعض المسكنات والأدوية والمراهم».

وأضاف: «تحسنت حالتي كثيراً، لكن خلال الفترة الأخيرة عاودتني الآلام بشكل شديد، فتوجهت بي زوجتي إلى مستشفى خاص، حيث أجريت لي فحوص وأشعة مقطعية لمكان الألم، ليتبين أن هناك تآكلاً شديداً في مفصلي الوركين، وأنني أحتاج إلى إجراء عملية لتبديلهما بأسرع وقت ممكن حتى أتخلص من آلامي المستمرة».

وأضاف: «أخبرني الطبيب بأن كلفة هذا النوع من العمليات في المستشفى تبلغ 118 ألفاً و696 درهماً، لكن وضعي المالي والصحي صعب جداً، ولا أستطيع تدبير ولو جزءاً بسيطاً من كلفة العلاج».

وأوضح المريض أنه كان يعمل في إحدى الشركات براتب 3500 درهم، ومنذ أشهر أنهيت خدمات الموظفين نتيجة إفلاس الشركة، وأصبح عاطلاً عن العمل، مضيفاً أن لديه أسرة مكونة من ستة أفراد، يعيلها شقيقه.

وقال (أبوعبدالحميد) إنه يستخدم حالياً كرسياً متحركاً، لأنه لم يعد قادراً على تحمل آلامه، مناشداً أهل الخير مساعدته على توفير تكاليف عمليته الجراحية.

يذكر أن استبدال مفصل الورك إجراء جراحي لإزالة الأجزاء المتضررة من مفصل الورك واستبدالها بأجزاء بديلة مصنوعة من المعدن والسيراميك والبلاستيك الصلب.

ويساعد المفصل الاصطناعي المريض على تقليل الألم، وتحسين قدرته على استخدام وركيه.