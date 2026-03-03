«أبوباسل» يحتاج إلى 166 ألف درهم لسداد كُلفة العلاج

يعجز (أبوباسل- سوري) عن سداد 166 ألف درهم، كُلفة عملية قسطرة للقلب وتركيب دعامات للشرايين خضع لها بعد أن تعرّض لوعكة صحية مفاجئة أثناء ذهابه إلى عمله، استدعت نقله إلى قسم الطوارئ في مستشفى زليخة في دبي، حيث تم إنعاشه قبل نقله إلى قسم العناية المركزة وإخضاعه للعملية، إلا أنه بسبب إمكاناته المالية المتواضعة لم يستطع تدبير قيمة فاتورة المستشفى، ويناشد أهل الخير مساعدته في تدبير المبلغ.

وأظهر تقرير طبي صادر من المستشفى، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن «المريض أُدخل إلى قسم الطوارئ إثر معاناته ضيقاً شديداً في التنفس، وكان فاقداً الوعي، ونُقل فوراً إلى قسم العناية المركزة، لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية».

وأضاف: «بعد إجراء الفحوص والتحاليل الطبية، تبيّن أن لديه انسداداً شديداً في الشرايين، وأنه يحتاج إلى إجراء عملية قسطرة وتركيب دعامات، لإنقاذ حياته».

وقال (أبو باسل) لـ«الإمارات اليوم»: «شعرت بضيق مفاجئ في التنفس، فاتصلت بالشرطة، وأخبرتهم بأن حالتي سيئة جداً، طالباً منهم المساعدة، ثم فقدت الوعي، فاتصلوا بسيارة إسعاف، وحددوا لها موقعي، ونقلتني السيارة إلى مستشفى زليخة، لأنه المستشفى الأقرب إلى المكان الذي كنت فيه».

وأضاف: «بعد نقلي إلى قسم العناية المركزة، تحسّنت حالتي قليلاً، وطلب مني الطبيب إجراء تحاليل وفحوص طبية، وأشعة، للاطمئنان إلى وضع القلب، وأظهرت نتيجة الفحوص أن لديّ انسداداً شديداً في شرايين القلب، وأن هذا هو ما سبب لي الشعور بضيق التنفس، وأفقدني الوعي».

وتابع أن الطبيب شدد على ضرورة إجراء عملية جراحية مستعجلة، لتركيب دعامات وإجراء عملية قسطرة للقلب بأسرع وقت ممكن، للسيطرة على حالته الصحية.

وقال: «بعد إجراء العملية الجراحية، تحسن وضعي الصحي، ومكثت في المستشفى 15 يوماً، تلقيت خلالها الرعاية الطبية، واستقرت حالتي، وسمح لي الطبيب بالخروج من المستشفى، لكن كُلفة العلاج التي بلغت قيمتها 166 ألف درهم، تُمثّل مشكلة كبيرة لي، لأن وضعي المالي لا يسمح بتدبير هذا المبلغ».

وشرح: «أنا المعيل الوحيد لأسرتي، التي تتكون من أربعة أفراد، وأعمل في أحد المطاعم براتب 7000 درهم، أسدد منه إيجار الشقة (2000 درهم شهرياً)، وما تبقى أنفقه على المصروفات والاحتياجات اليومية للأسرة».

وأعرب (أبو باسل) عن أمله في أن يمدّ أحد فاعلي الخير يد المساعدة له، لسداد كُلفة علاجه، لأنه يعجز تماماً عن دفع ولو جزءاً بسيطاً من المبلغ المطلوب.