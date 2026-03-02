«أبوعــلي» يحتـــاج إلى 42.7 ألف درهم كُلفة أدوية لـ 3 أمراض مزمنة

يعاني (أبوعلي - 68 عاماً) أمراضاً مزمنة عدة، أبرزها الارتفاع الحاد في السكر والضغط والكوليسترول، وهو يحتاج إلى أدوية تبلغ كُلفتها 42 ألفاً و739 درهماً، إلا أنه أوضاعه المالية تمنعه من توفير هذا المبلغ.

وقال إن صلاحية بطاقة التأمين الصحي الخاصة به انتهت منذ ستة أشهر، ما اضطره إلى التوقف عن أخذ أدويته ومتابعة حالته الصحية بمستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، لأن كُلفة الأدوية تتجاوز الإمكانات المالية المتواضعة لأبنائه.

وبيّن تقرير طبي صادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن المريض يعاني أمراضاً مزمنة، ويحتاج إلى تناول أدويته بانتظام، تجنباً لتعرضه لمضاعفات صحية خطرة.

وقال (أبوعلي) لـ«الإمارات اليوم»: «أصبتُ بالمرض عام 2005، إذ شعرت بتعب شديد، وتسارع في نبضات القلب، إضافة إلى الرؤية الضبابية المزدوجة، وفقدان الوزن بصورة كبيرة، والتعرق الشديد، وفي أحد الأيام سقطت على الأرض، فتم نقلي بسيارة الإسعاف إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وبيّنت التحاليل والفحوص الطبية أنني مصاب بارتفاع حاد في ضغط الدم والسكري والكوليسترول».

وتابع: «نصحني الطبيب بالالتزام بالعلاج، والانتظام في تناول الأدوية في مواعيدها، وممارسة رياضة المشي، والابتعاد عن تناول الأطعمة الغنية بالأملاح والسكريات، حفاظاً على حالتي الصحية، وفي السنوات الماضية كان التأمين الصحي يغطي كُلفة الأدوية ويُسهّل عليَّ المراجعة الدورية في العيادات، لكن صلاحية التأمين الصحي انتهت في سبتمبر العام الماضي، وأصبحت غير قادر على توفير الأدوية، كوني عاطلاً عن العمل، وليس لديّ مصدر دخل أعيل به نفسي».

وقال: «أعيش حالياً عند أبنائي، متنقلاً بين أبوظبي ودبي، لكن ظروفهم المعيشية بسيطة جداً، ولا تسمح لهم بتحمل كُلفة علاجي».

وناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مدّ يد العون له، ومساعدته على توفير كُلفة الأدوية التي يحتاج إليها، لتلافي مضاعفات المرض.