«أبومازن» يحتاج إلى 52 ألف درهم لسداد متأخرات إيجارية

يواجه (أبومازن - أردني) ظروفاً مالية صعبة تسببت في عدم مقدرته على سداد متأخرات إيجارية للشقة التي تقطنها أسرته، بعدما تراكمت الأقساط عليه لتبلغ قيمتها 52 ألف درهم، إذ رفع صاحب الشقة قضية إيجارية، لمطالبته بسداد المتأخرات، أو الإخلاء.

وقال إنه يواجه صعوبة كبيرة في تدبير المبلغ المطلوب، نتيجة تراكم الالتزامات والديون عليه، بعد إنهاء خدماته من عمله، لسوء الوضع المادي للشركة التي كان يعمل فيها، وتعرّضها للإفلاس، ما تسبب في إنهاء خدمات جميع العاملين فيها.

وأكّد (أبومازن) أنه المعيل الوحيد لأسرته المكونة من سبعة أفراد، وأن لديه التزامات مالية عدة، إلى جانب الإيجار، لافتاً إلى أنه كان قد وفّر مبلغاً من المال من عمله السابق، لكنه أنفقه على علاج زوجته المريضة.

وشرح أن راتبه كان 15 ألف درهم، وقد ساعده خلال السنوات الماضية على تدبير أمور حياته وحياة أفراد أسرته، والوفاء بالتزاماته المالية، بما فيها رسوم أبنائه الدراسية، لكنه أصبح بلا مصدر دخل حقيقي، لأنه يعمل حالياً مندوباً لتوصيل الطلبات، ويتقاضى شهرياً 1200 درهم، وأضاف أنه سيضطر إلى البحث عن مأوى جديد لأسرته في حال عدم سداد المتأخرات الإيجارية، التي يطالبه بها صاحب الشقة، مناشداً أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة، مدّ يد العون له، والتخفيف من معاناته المالية، من خلال تقديم المساعدة له، وسداد المتأخرات المتراكمة عليه.