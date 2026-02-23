«أميرة» تحتاج إلى 20.5 ألف درهم كلفة عملية عاجلة

عانت (أميرة - سودانية - 30 عاماً) تكيساً كبيراً في المبيض أدى إلى التفافه، ما استدعى إخضاعها لعملية جراحية عاجلة في مستشفى دبي.

وبلغت كلفة العملية 20 ألفاً و517 درهماً، إلا أن إمكانات زوجها المالية المحدودة حالت دون سداد المبلغ.

وأكد تقرير طبي صادر عن مستشفى دبي، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن المريضة حضرت إلى قسم الطوارئ وهي تشكو آلاماً حادة أسفل البطن، استمرت يوماً كاملاً، مصحوبة بغثيان وقيء، وتبيّن بعد الفحوص وجود تكيس كبير الحجم والتفاف في المبيض، ما استدعى إجراء عملية جراحية مستعجلة (منظار جراحي) لاستئصال كيس المبيض الأيمن،

وتابع التقرير أن كلفة العملية بلغت 20 ألفاً و517 درهماً.

وقالت المريضة لـ«الإمارات اليوم» إن المرض ظهر بصورة مفاجئة، إذ شعرت بآلام حادة في أسفل البطن، رافقها تعب شديد وغثيان وقيء، ولم تستطع الحركة من شدة الألم.

وأضافت: «تم نقلي بسيارة الإسعاف إلى قسم الطوارئ في مستشفى دبي، حيث أجريت لي فحوص وتحاليل وأشعة طبية عاجلة، وأظهرت النتائج وجود كيس كبير الحجم على المبيض من الجهة اليمنى، مصحوب بالتفاف، ما استدعى تدخلاً جراحياً عاجلاً، قرر خلاله الطبيب إجراء عملية (منظار جراحي) لاستئصال الكيس وفك الالتفاف».

وتابعت: «أجريت لي العملية الجراحية على الفور، ومكثت في المستشفى لمدة 24 ساعة تحت الملاحظة الطبية، وبعد انتهاء العملية ترتبت عليّ فاتورة علاجية لم أستطع سدادها».

وأوضحت أن زوجها هو المعيل الوحيد للأسرة، ويعمل في إحدى مؤسسات القطاع الخاص براتب شهري يبلغ 3000 درهم، يسدد منه إيجار المسكن، مناشدة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها على سداد فاتورة العلاج.