«أبوسليمان» يحتاج إلى 53.9 ألف درهم كُلفة دعامات قلبية

يعاني (أبوسليمان - سوري - 60 عاماً) مشكلة صحية حرجة، تتمثل في انسداد الشرايين التاجية المغذية لعضلة القلب.

وأوصى تقرير طبي، صادر عن مستشفى القاسمي في الشارقة، بضرورة إجراء قسطرة قلبية عاجلة، وتركيب دعامات، تفادياً لتدهور حالته الصحية وتعرض حياته للخطر.

وأوضح التقرير أن كُلفة العلاج تبلغ 53 ألفاً و991 درهماً، في وقت يمرّ المريض بظروف مالية صعبة، تحول دونه وتدبير المبلغ المطلوب.

وناشد (أبوسليمان) أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مدّ يد العون له، لمساعدته على توفير كلفة العلاج، حتى يتمكّن من تلقي الرعاية الطبية اللازمة، وإنقاذ حياته من المضاعفات الخطرة التي قد تنجم عن تأجيل التدخل الطبي، لا سيما في ظل تدهور وضعه الصحي.

وروى المريض لـ«الإمارات اليوم» أنه شعر، في أحد أيام شهر يناير الماضي، بآلام حادة وضيق شديد في الصدر، أثناء فترة العمل الصباحية، فضلاً عن فقدان القدرة على التنفس، والتعرق الغزير، قبل أن يسقط أرضاً فاقداً الوعي.

وأضاف: «سارع أحد الأصدقاء بنقلي إلى مستشفى خاص قريب من مقر العمل، حيث أجري لي العديد من الفحوص والتحاليل الطبية والأشعة، وأظهرت نتائجها إصابتي بانسداد في الشرايين التاجية المغذية لعضلة القلب».

وتابع: «تم تحويل حالتي إلى مستشفى القاسمي في الشارقة، وأدخلت على الفور إلى قسم الطوارئ، حيث أعيدت الفحوص والتحاليل المخبرية والأشعة، قبل أن يخبرني الطبيب بأنني أحتاج إلى عملية جراحية عاجلة (قسطرة قلبية)، بسبب وجود انسداد في الشرايين التاجية، وبعد إجراء العملية، مكثت في المستشفى لمدة 10 أيام لتلقي العلاج والرعاية الصحية، وقد تحسّنت حالتي وغادرت المستشفى، لكن الطبيب أخبرني بأنني أحتاج إلى عملية أخرى عاجلة لتركيب ثلاث دعامات قلبية، تبلغ قيمتها 53 ألفاً و991 درهماً».

وشرح (أبوسليمان) أن المرض، والتعب الشديد الذي لازمه، أفقداه القدرة على ممارسة مهنته (سائق).

وقال: «لم يعد في مقدوري توفير ولو جزءاً من تكاليف العلاج الذي أحتاج إليه، وسبق لي أن قدّمت أوراقي لمؤسسات خيرية لكنني لم أتلقَّ أيّ ردّ، وأنا أعيش حالة من القلق والخوف الشديد، حيث تسوء حالتي الصحية يوماً بعد يوم».

وناشد المريض أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء مدّ يد العون له، ومساعدته على تدبير كُلفة العلاج، تفادياً لتدهور وضعه الصحي.