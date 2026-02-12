«الخط الساخن» يفرّج كربات 407 حالات إنسانية بـ 40.1 مليون درهم خلال 2025

تستمر جهود «الإمارات اليوم»، للعام الـ20 على التوالي، من أجل تخفيف معاناة المحتاجين، والتفريج عن المكروبين، وتوفير الدواء والعلاج للمرضى المعوزين، ومساعدة الطلبة غير القادرين على مواصلة دراستهم، وبلغت قيمة المساعدات عبر «الخط الساخن»، خلال العام الماضي فقط، 40 مليوناً و163 ألفاً و584 درهماً، قدّمها متبرعون وبنوك وجمعيات وهيئات خيرية، واستفادت منها 407 حالات، ليصل إجمالي مساعدات «الخط الساخن» خلال 20 عاماً، إلى 562 مليوناً و112 ألفاً و509 دراهم، استفاد منها 8473 شخصاً وأربع مؤسسات.

وحصلت مبادرات «فك كربة» على المرتبة الأولى من هذه المساعدات، بقيمة بلغت 32 مليوناً و848 ألفاً و862 درهماً، استفاد منها 334 حالة إنسانية من السجناء والملاحقين قضائياً، في حين جاءت مبادرات «الحالات المرضية» في المرتبة الثانية من هذه المساعدات، بقيمة سبعة ملايين و154 ألفاً و596 درهماً، استفاد منها 62 حالة مرضية، وحلت مساعدات التعليم في المرتبة الثالثة بـ118 ألفاً و126 درهماً، وشملت 10 حالات إنسانية، وحلت مساعدات المتأخرات الإيجارية في المرتبة الرابعة بقيمة 42 ألف درهم وشملت حالة واحدة.

وتوزّعت مساعدات «الخط الساخن» على جنسيات مختلفة، بينهم 330 مواطناً بمبلغ 32 مليوناً و411 ألفاً و688 درهماً، و58 من جنسيات دول عربية بمبلغ ستة ملايين و189 ألفاً و253 درهماً، ثم 10 آسيويين بمبلغ 848 ألفاً و847 درهماً، ثم خمسه من جزر القمر بمبلغ 609 آلاف و244 درهماً، وأربعة خليجيين بمبلغ 104 آلاف و552 درهماً.

وأفاد رئيس شعبة «الخط الساخن»، الزميل أحمد المزاحمي، بأن «الخط الساخن» تلقّى 22 مليوناً و335 ألف درهم، من مؤسسات خيرية وحكومية وخاصة، خلال عام 2025، توزّعت على 196 حالة إنسانية، كما تلقّى مساعدات بقيمة 17 مليوناً و828 ألفاً و584 درهماً، من متبرعين، استفاد منها 211 حالة مرضية وإنسانية، ومواجهة ظروف معيشية صعبة، والإفراج عن سجناء معسرين، ليصبح إجمالي مبلغ المساعدات 40 مليوناً و163 ألفاً و584 درهماً.

وأضاف أن «مساعدات بنك دبي الإسلامي احتلت المرتبة الأولى، بقيمة ستة ملايين و93 ألف درهم، أسهمت في مساعدة 52 حالة إنسانية، وحلت جمعية بيت الخير، في المرتبة الثانية، بقيمة ثلاثة ملايين و116 ألف درهم، استفاد منها 30 حالة إنسانية وجاءت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي في المرتبة الثالثة، بمليونين و204 آلاف درهم، توزعت على 10 حالات إنسانية، وفي المرتبة الرابعة حلت مؤسسة تراحم الخيرية بقيمة مليوني درهم، توزعت على 23 حالة إنسانية».

وأفاد المزاحمي بأن «جمعية دار البر، جاءت في المرتبة الخامسة، بقيمة مليونَي درهم، توزعت على 18 حالة إنسانية، في حين جاء مصرف الإمارات الإسلامي في المرتبة السادسة بمليونَي درهم، توزعت على 14 حالة إنسانية، وحلت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي في المرتبة السابعة بقيمة مليون و486 ألف درهم توزعت على 17 حالة إنسانية، وجاءت مؤسسة محمد بن راشد الخيرية في المرتبة الثامنة بقيمة مليونَي درهم توزعت على حالة واحدة، وحلت شركة الوليد للعقارات في المرتبة التاسعة بمليون و500 ألف درهم توزعت على 10 حالات إنسانية، وجاءت شركة دبي للتأمين في المرتبة الـ10، بـمليون درهم توزعت على 12 حالة إنسانية، وبعدها جمعية دبي الخيرية في المرتبة الـ11 بمبلغ 520 ألف درهم توزعت على ثلاث حالات إنسانية، وثم مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية في المرتبة الـ12 بمبلغ 150 ألف درهم لحالة إنسانية واحدة، وفي المرتبة الـ13 هيئة الأعمال الخيرية العالمية بمبلغ 116 ألف درهم ذهبت إلى حالة إنسانية واحدة، وجاء صندوق الفرج في المرتبة الـ14 بمبلغ 100 ألف درهم لحالة إنسانية واحدة، والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية في المرتبة الـ15 بمبلغ 100 ألف درهم لحالة إنسانية واحدة، وأخيراً شركة هاربور العقارية في المرتبة الـ16 بمبلغ 100 ألف درهم لحالتين إنسانيتين».

وأشار المزاحمي إلى أن «الخط الساخن» تبنى مبادرات مجتمعية خلال العام الماضي، من بينها مبادرة «ياك العون 6» في موسمها السادس، بالتعاون مع محاكم دبي ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي لمساعدة 327 مواطناً من الملاحقين قضائياً في إمارة دبي، بقيمة 32 مليوناً و120 ألفاً و500 درهم في غضون ثلاثة أسابيع منذ انطلاقها بفضل تبرع 10 مؤسسات حكومية وخاصة وخيرية وستة متبرعين.

وأوضح أن «الخط الساخن» أطلق أيضاً مبادرة «فالكم طيب 4» الموسم الرابع، لمساعدة المرضى المحتاجين والنزلاء المعسرين والحالات الإنسانية، بالتعاون مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر بدبي.

وقالت اختصاصية التوظيف في شعبة «الخط الساخن»، صبيحة الكتبي، إن «الخط الساخن» أسهم في مساعدة 285 مواطناً في الحصول على فرص وظيفية بالقطاعين الحكومي والخاص في إمارات الدولة من عام 2009 إلى 2025، ووجهت الشكر إلى الجهات المتعاونة مع «الخط الساخن»، وتسعى في توظيف المواطنين الباحثين عن عمل، خصوصاً في القطاع الخاص.

وأفادت اختصاصية الشكاوى في شعبة «الخط الساخن»، عائشة المنصوري، بأن «الخط الساخن» يتلقّى الملاحظات والاقتراحات والشكاوى يومياً، ويتولى تقسيمها إلى شكاوى عامة وأخرى خاصة، يتم تلقيها عن طريق هاتف الخط الساخن أو البريد الإلكتروني أو حتى الـ«واتس أب».

وأشارت إلى أن الملاحظات التي استقبلها «الخط الساخن» عام 2025 تركزت على الخدمات المقدمة بمناطق مختلفة من إمارات الدولة، والشكاوى التي تخص المستهلك بشكل عام، والتي يتم نشرها بشكل يومي عن طريق زاويتي (لقطة) و(سكيك).

