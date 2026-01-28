الطفل «غيث» يحتاج إلى عملية جراحية بـ 60 ألف درهم لعلاج انسداد الحالب

يعاني الطفل (غيث - سوري - ثلاثة أشهر) منذ ولادته، انسداداً في الحالب (مجرى البول)، وتشوهات خلقية متمثلة في توسع الكليتين وتضخمهما، ويحتاج إلى إجراء عملية جراحية عاجلة بكُلفة 60 ألف درهم، لإصلاح التشوهات الخلقية وتصليح انسداد الحالب، إلا أن ظروف أسرته المالية لا تسمح بتدبير المبلغ المطلوب، ويناشد والده أهل الخير مدّ يد العون له.

وأكّد تقرير طبي حصلت عليه «الإمارات اليوم» وهو صادر عن أحد المستشفيات الخاصة في دبي، إدخال الطفل المريض إلى وحدة العناية المركزة للأطفال بعد ولادته مباشرة، لإخضاعه للرعاية اللازمة، وإجراء الفحوص والأشعة والتحاليل الضرورية لحالته، محذراً من أن التأخر في إجراء الجراحة سيُعرّض الطفل إلى الإصابة بفشل كلوي دائم.

ويروي والد الطفل (غيث) قصة معاناة ابنه مع المرض، قائلاً: «خضعت زوجتي لعملية ولادة قيصرية، لأنها كانت تعاني بعض المشكلات أثناء الحمل، إضافة إلى ملاحظة وجود تضخم في الكليتين لدى الجنين من خلال فحص السونار، وعند ولادة الطفل، وُضع بشكل مباشر في وحدة العناية المركزة للأطفال حديثي الولادة، لإخضاعه للفحوص والأشعة اللازمة».

وأضاف: «أظهرت نتيجة الفحوص والأشعة معاناة ابني توسع الكليتين وتضخمهما، وانسداد الحالب، ما يُشكّل خطراً على حياته، لأن ذلك يؤدي إلى تلف دائم في وظائف الكليتين، إذا تأخر إجراء عملية جراحية له، من أجل إصلاح التشوهات الخلقية».

وتابع: «بعد أن أكمل ابني ثلاثة أشهر أصبح يعاني حمى شديدة، ولا يستطيع شرب الحليب، ويبكي بشكل متكرر، وطلب الطبيب إجراء بعض الفحوص، التي أكّدت أنه يعاني التهاباً شديداً بسبب ارتجاع البول من المثانة إلى الكلى، نتيجة التشوه الخلقي في الحالب، ونصح بإجراء العملية الجراحية في أسرع وقت ممكن، لأن التأخير سيُعرّضه للإصابة بفشل كلوي دائم»، مشيراً إلى أن كُلفة تلك العملية تقدر بـ60 ألف درهم، وأن ابنه ليس لديه أي تأمين صحي يغطي كُلفة علاجه.

وتابع: «أمر بظروف مالية صعبة جداً في الوقت الراهن، حيث إنني كنت عاطلاً عن العمل، ومنذ فترة حصلت على وظيفة مؤقتة، أتقاضى منها راتباً يلبي بالكاد مصروفات أسرتي المكونة من أربعة أفراد».

وأشار إلى حزنه الشديد، نتيجة عدم قدرته على دفع كُلفة العملية الجراحية من أجل إنقاذ ابنه الرضيع من المرض، آملاً أن تمتد إليه أيادي أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة، لمساعدته في تدبير المبلغ المطلوب.

تضخم الكلية

تضخم الكلية هو تورم إحدى الكليتين أو كلتيهما، ويحدث عندما لا يمكن تصريف البول من الكلية ويتراكم بداخلها نتيجة لذلك. ويمكن أن تنتج هذه الحالة المرضية عن حدوث انسداد في الأنابيب التي تصرف البول من الكلى.

والد الطفل المريض:

• أعمل في وظيفة مؤقتة براتب يكفي بالكاد مصروفات أسرتي.