«أم سمر» تحتاج إلى عملية لتنظيم كهرباء القلب بـ 104 آلاف درهم

تعاني (أم سمر - فلسطينية - 65 عاماً)، مشكلات صحية في القلب منذ أكثر من عام، وزادت عليها مضاعفات المرض خلال الفترة الأخيرة، وأصبحت تحتاج إلى عملية إصلاح كهرباء القلب (عملية كي بالقسطرة) وعلاجات ومتابعات مستمرة في المستشفى بكُلفة 104 آلاف درهم، إلا أن إمكانات أسرتها لا تسمح بتأمين مبلغ علاجها، وتناشد ابنتها أهل الخير مساعدتهم في سداد كُلفة علاج والدتها من أجل إنقاذ حياتها من المرض.

وأكّد تقرير طبي صادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، حاجة المريضة إلى إجراء العملية في أسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أنها تعاني تسارع نبضات القلب، وعدم القدرة على التنفس بشكل طبيعي، نتيجة اضطراب في عمل كهرباء القلب، وتم إنعاشها بعد وصولها إلى قسم الاستقبال في حالة خطرة، ومكثت في المستشفى أسبوعاً تحت الملاحظة الطبية.

ولفت التقرير إلى أن المريضة كانت تعاني سابقاً انسداد الشرايين، وخضعت لعملية قسطرة قلبية، وتركيب دعامات، وتحسنت حالتها، قبل أن تتعرض للتدهور مرة أخرى في الوقت الحالي.

وتروي ابنة المريضة قصة معاناة والدتها مع المرض قائلة: «كانت والدتي تعاني منذ أكثر من عام، ألماً مستمراً في الصدر، مع شعور بالتعب عند قيامها بأي عمل، فذهبت بها إلى المستشفى، للاطمئنان على وضعها الصحي، وطلب الطبيب إجراء بعض الفحوص والأشعة».

وأضافت: «أظهرت نتيجة الأشعة وجود انسداد في الشرايين، وخضعت على الفور لعملية قسطرة قلبية وتركيب دعامات، ومكثت فترة في المستشفى حتى تحسّنت حالتها الصحية، ومنذ ذلك الوقت وهي تحتاج إلى العلاج بشكل مستمر».

وتابعت: «منذ فترة أصيبت فجأة بتعب، وضيق شديد في التنفس، فنقلناها بسيارة إسعاف إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وكانت فاقدة للوعي عند وصولنا إلى قسم الطوارئ، وبيّنت الفحوص أنها تعاني اضطراباً في عمل كهرباء القلب، بسبب عدم استجابة جسمها للأدوية، وحجزها الطبيب لمدة أسبوع، لتكون تحت الملاحظة الطبية في المستشفى».

وقالت: «الآن تحسّنت حالة والدتي، وسمح لنا الطبيب بإخراجها من المستشفى، إلا أنه شدد على ضرورة إخضاعها لعملية كي بالقسطرة، لإصلاح عمل كهرباء القلب، في أسرع وقت ممكن، حتى لا تتعرض حياتها إلى الخطر بسبب التأخير، لافتاً إلى أن كُلفة العملية تقدر بـ104 آلاف درهم».

وأوضحت أن ظروفهم المادية صعبة جداً ولا تسمح بتدبير المبلغ المطلوب، مشيرة إلى أنهم بلا معيل بعدما أصبح والدها عاطلاً عن العمل، بسبب المرض وكبر السن، وتعيش أسرتها المكونة من خمسة أفراد على بعض المساعدات التي يقدمها لهم زوج أختها، والتي تلبي بالكاد مصروفات حياتهم اليومية من مأكل ومشرب.

وتناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتهم في توفير المبلغ المطلوب لإجراء العملية لأمها وإنقاذ حياتها.

اضطراب كهرباء القلب

اضطراب كهرباء القلب يحدث عند وجود مشكلة ما في النبضات الكهربائية المنظمة لضربات القلب، ما يؤدي إلى تسارع الخفقان، أو بطئه أو عدم انتظامه بشكل ملحوظ.

ابنة المريضة:

