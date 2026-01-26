«أم دانيا» تحتاج إلى 213.1 ألف درهم لعلاج سرطان الثدي

تعاني (أم دانيا - سورية - 55 عاماً) سرطان الثدي، منذ ستة أشهر، وتحتاج إلى جرعات علاج كيماوي في أسرع وقت ممكن، وتبلغ كلفة الجرعة الواحدة 42 ألفاً و636 درهماً، وتتطلب حالتها خمس جرعات بكلفة إجمالية تبلغ 213 ألفاً و180 درهماً، إلا أن إمكانات أسرتها المالية لا تسمح بدفع مبلغ علاجها، وتنتظر المريضة من يمد لها يد العون والمساعدة من أجل توفير تكاليف العلاج.

وحذّر تقرير طبي صادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي (صحة)، من أن تأخر المريضة في تلقي العلاج اللازم سيؤدي إلى انتشار السرطان في معظم أنحاء جسدها.

وتروي ابنة المريضة (أم دانيا) لـ«الإمارات اليوم» قصة معاناة والدتها مع المرض قائلة: «بدأ الأمر عندما شعرت والدتي بوجود كتلة صلبة في ثديها الأيمن، بدأت تتزايد بشكل سريع، فقررنا الذهاب إلى أقرب عيادة، للاطمئنان على وضعها الصحي».

وأضافت: «عندما شرحنا حالة والدتي للطبيب طلب منا الذهاب إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، لإجراء الفحوص والأشعة اللازمة هناك، ولمعرفة نوع الورم والعلاج الأفضل».

وتابعت: «بالفعل ذهبنا إلى هناك، وقابلنا الطبيب المختص، وطلب إجراء بعض التحاليل والفحوص والأشعة، وكانت المفاجأة أن نتائج التحاليل أكدت إصابتها بورم سرطاني في الثدي الأيمن من الدرجة الرابعة، ونصح الطبيب بضرورة البدء في جلسات العلاج الكيماوي فوراً، مشيراً إلى أن كلفة الجرعة الواحدة 42 ألفاً و636 درهماً، لافتاً إلى أن حالة والدتي تتطلب خمس جرعات بكلفة إجمالية تبلغ 213 ألفاً و180 درهماً».

وأكدت أن وضعهم المالي صعب جداً، لأن المعيل الوحيد لهم هو زوجها الذي يعمل بإحدى الشركات الخاصة في أبوظبي براتب 10 آلاف درهم، لا يكاد يكفي مصروفات أسرتها المكونة من ثلاثة أفراد، إضافة إلى والدتها المريضة، موضحة أن جزءاً كبيراً من الراتب يذهب لسداد إيجار المنزل ومصروفات مدارس أبنائها، مشيرة إلى أن والدتها لا تمتلك تأميناً صحياً يساعدهم على تحمل تكاليف العلاج.

وقالت: «بات المرض ينهش جسد والدتي، ما يجعل أسرتنا تعيش في حزن دائم، خصوصاً أن حياتها ستصبح مهددة بالخطر في حال تأخرها في تلقي جرعات العلاج الكيماوي».

وتناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها على توفير كلفة جرعات العلاج الكيماوي الذي تحتاج إليه والدتها.

سرطان الثدي

يحدث سرطان الثدي عندما تنقسم خلايا الثدي وتنمو بطريقة غير معتادة وغير منضبطة، ما يُنذر ببداية الإصابة، ويبدأ العديد من سرطانات الثدي في منطقة القنوات (الأنابيب التي تحمل حليب الثدي إلى الحلمة).

ابنة المريضة:

• راتب زوجي 10 آلاف درهم، وأسرتنا مكونة من 3 أفراد، ووالدتي المريضة، وجزء كبير من هذا الراتب يذهب للإيجار ومصروفات المدارس.