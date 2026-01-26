765 مستفيداً من «العلاج بركوب الخيل» في شرطة دبي

تمكن «برنامج التدريب العلاجي بركوب الخيل»، التابع لمركز شرطة الخيالة في القيادة العامة لشرطة دبي، من تأهيل 765 حالة علاجية شملت أطفالاً من أصحاب الهمم والعديد من الحالات الاجتماعية، منذ إطلاق البرنامج، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وهم وزارة الأسرة، وهيئة تنمية المجتمع بدبي، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، ومركز التأهيل الاجتماعي (عونك).

ونال «برنامج التدريب العلاجي بركوب الخيل» ثقة أولياء أمور المستفيدين، الذين أبدوا نسبة رضا كاملة عن نتائجه، إذ يعد واحداً من أهم الأساليب الحديثة في تحسين بعض الإعاقات الجسدية والإعاقات الذهنية.

وجاء الكشف عن نتائج البرنامج خلال تفقد القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، مركز شرطة الخيالة، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، حيث اطلع على جهود المركز في مناطق الاختصاص التي تغطيها دوريات الخيالة على مستوى إمارة دبي، بما يشمل المناطق السياحية والسكنية والحيوية، ودورها الداعم لمراكز الشرطة في تعزيز الشعور بالأمن والطمأنينة لدى أفراد المجتمع.

كما استمع إلى شرح مفصل حول أبرز النتائج والإنجازات التي حققها، حيث سجل نسباً متقدمة في مؤشرات الأداء، من بينها نسبة السعادة الوظيفية التي بلغت 99.1%، ونسبة التدريب 100%، ونسبة الجاهزية البدنية 81.67%، وحصول مبنى المركز على الشهادة الذهبية (وصول) من بلدية دبي، كونه مبنى مؤهلاً لأصحاب الهمم.