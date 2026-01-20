«أم حنان» تعاني «اللوكيميا».. وتحتاج إلى علاج بـ 46 ألف درهم

تعاني (أم حنان - 45 عاماً - يمنية) منذ أشهر عدة سرطان الدم (اللوكيميا)، وتحتاج إلى جلسات علاج كيماوي للسيطرة على المرض ومنع انتشاره إلى بقية أعضاء الجسم، وتبلغ كلفة العلاج 46 ألف درهم، وهو مبلغ يفوق إمكاناتها المتواضعة، لذا تناشد المريضة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مد يد المساعدة من أجل سداد كلفة علاجها.

وأكد تقرير صادر عن «صحة» مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن حياة المريضة معرضة للخطر، مشدداً على ضرورة البدء في العلاج خلال أسرع وقت ممكن.

وتروي المريضة (أم حنان) لـ«الإمارات اليوم» قصة معاناتها مع المرض، قائلة: «منذ أشهر، أصبت بحمى شديدة وإرهاق مستمر، وألم في الجسم، وفقدان للشهية، وكنت عاجزة عن الحركة، واعتمدت وقتها على المسكنات ولكن من دون جدوى، فذهبت مع زوجي إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وطلب الطبيب إجراء بعض التحاليل والفحوص، والبقاء في المستشفى أياماً عدة تحت الملاحظة الطبية».

وأضافت: «أظهرت نتيجة الفحوص خللاً في عمل خلايا كرات الدم البيضاء، إضافة إلى اشتباه في الإصابة بسرطان الدم (اللوكيميا)، وطلب الطبيب إعادة الفحوص، للتأكد من نتيجتها مرة أخرى».

وتابعت: «للأسف أكدت النتائج الجديدة إصابتي بسرطان الدم، وفور سماع الخبر أصبت بنوبة بكاء، وحاولت تمالك نفسي أمام زوجي، ووقتها أخبرنا الطبيب بضرورة البدء في العلاج الكيماوي للسيطرة على السرطان، لكنني ليس لدي أي تأمين صحي يغطي كلفة العلاج».

واستطردت: «أكد الطبيب أن تكاليف العلاج الكيماوي تبلغ 46 ألف درهم، محذراً من التأخر في البدء لأن ذلك سيؤدي إلى تدهور حالتي الصحية كثيراً، وهو ما أصابني بالحزن الشديد والخوف من فقدان حياتي حال عدم قدرتي على تدبير مبلغ العلاج، نظراً إلى أن وضعنا المادي ضعيف جداً».

وأوضحت أنها المعيلة الوحيدة لأسرتها المكونة من ثلاثة أفراد وزوج عاطل عن العمل، وراتبها 1800 درهم، وليس لديها أي مصدر آخر للدخل، وتناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة أن يمدوا إليها يد المساعدة من أجل سداد كُلفة علاجها.

«اللوكيميا»

يصيب مرض سرطان الدم (اللوكيميا) أنسجة إنتاج الدم، مثل نخاع العظم، ويتميز بنمو غير طبيعي وسريع لخلايا الدم البيضاء الشاذة، التي تعيق وظائف خلايا الدم السليمة، ما يؤدي إلى أعراض مثل التعب الشديد والحمى ونزيف الكدمات والعدوى المتكررة.

المريضة:

• أنا المعيلة الوحيدة لأسرة من 3 أفراد وزوج عاطل عن العمل، وراتبي 1800 درهم، وليس لديّ أي مصدر آخر للدخل.