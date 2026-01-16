«أبوطلال» يحتاج إلى 33.5 ألف درهم لشراء أدوية

يعاني (أبوطلال - يمني - 67 عاماً) أمراضاً مزمنة تشمل السكري، وارتفاع ضغط الدم، والكوليسترول، وتضخم البروستاتا.

وبحسب تقرير صادر عن مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، فإن حالته الصحية تتطلب أدوية منتظمة للسيطرة على أمراضه والحد من مضاعفاتها، تبلغ كُلفتها 33 ألفاً و544 درهماً، إلا أن التأمين الصحي لا يغطي تكاليف العلاج.

وناشد (أبوطلال) أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء المساعدة في توفير تكاليف علاجه، حتى لا تتعرض حياته للخطر.

وروى لـ«الإمارات اليوم» أنه يعاني الإصابة بأمراض مزمنة منذ سنوات عدة، من بينها تضخم البروستاتا، وارتفاع مستوى السكر، وضغط الدم، والكوليسترول.

وأضاف أنه أدخل إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، أخيراً، وخضع لفحوص وتحاليل طبية، وتبيّن أن حالته الصحية غير مستقرة، وتستلزم الانتظام في تناول الأدوية للسيطرة على الأمراض.

وأفاد بأن الأدوية اللازمة لحالته مكلفة للغاية، إذ يحتاج إلى علاج بقيمة 33 ألفاً و544 درهماً، فيما هو عاطل عن العمل بسبب كبر سنه، ومعيله الوحيد ابنه الأكبر (طلال) يعمل في إحدى الجهات الخاصة براتب 5000 درهم، يسدد منه 2000 درهم شهرياً أقساط إيجار المنزل الذي تقطنه الأسرة.

وذكر أنه يحصل على مساعدة مقطوعة من جمعية خيرية، لتغطية بعض المصروفات المعيشية الأساسية للأسرة.

وتابع أن راتب ابنه متواضع، والأسرة تمرّ بظروف معيشية صعبة، فيما الأمراض تهدد حياته بالخطر، في ظل معاناته الصحية وتقدمه في السن، لافتاً إلى أن التوقف عن تلقى العلاج وأخذ الأدوية في مواعيدها سيؤدي إلى تدهور كبير في وضعه الصحي.

وأكد أنه يواجه صعوبات بالغة في تدبير كُلفة الأدوية، ويحتاج إلى جهة تساعده على توفيرها، مناشداً أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مدّ يد العون له ومساعدته على تأمين كُلفة علاجه.