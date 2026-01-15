متبرع يُسدّد 62.6 ألف درهم لإجراء عملية فصل أصابع اليد للطفل «ساري»

سدّد متبرع 62 ألفاً و610 دراهم كلفة إجراء عملية جراحية وتجميلية عاجلة لتصحيح العيب الخلقي للطفل (ساري - سوري - خمس سنوات) الذي يعاني تشوهات خلقية في أصابع اليد اليسرى، والتصاقات شديدة فيها منذ ولادته، بسبب خلل جيني، ونتيجة لذلك يشعر بآلام مستمرة، ترافقه طوال ساعات اليوم، إلا أن أوضاع أسرته المالية تمنعها من تأمين المبلغ المطلوب لإجراء العملية.

ونسق «الخط الساخن» بين المتبرع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، من أجل تحويل مبلغ التبرع إلى حساب المريض في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، التابعة لشركة صحة.

وأعرب والد الطفل عن سعادته، وشكره العميق للمتبرع لوقفته معه في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، مشيراً إلى أن التبرع أسعده بشكل كبير وأدخل البهجة والفرحة على أسرته.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت، في 22 ديسمبر الماضي، قصة معاناة الطفل، حيث روى والده أن مراحل حمل زوجته كانت طبيعية، ولم تتعرض لمشكلات صحية، إلى أن تمت الولادة، لافتاً إلى أن ابنه وُلد ولادة طبيعية.

وقال (أبوساري): «عند ولادة ابني، لاحظنا أن لديه التصاقات في أصابع اليد اليسرى، لكن الطبيب طمأننا بأن علاج هذا الأمر ممكن بإجراء عملية لتصحيح العيب الخلقي، وإرجاع اليد إلى شكلها الطبيعي».

وأضاف: «الطبيب طلب منا إجراء فحوص وأشعة للتأكد من درجة التشوه الخلقي، فأجرينا له الفحوص المطلوبة، وأظهرت النتائج أن (ساري) يعاني تشوهاً في أصابع اليد والتصاق أصبعين، لكننا تأخرنا في إجراء العملية له، بسبب ظروفنا المالية، وكنا نظن أن بوسعنا الانتظار، وأن الأمر لن يسبّب له ألماً أو ضرراً».

وتابع: «عندما أكمل ابني خمس سنوات، لاحظت أنه يتألم من تحريك يده، ولا يستطيع التحمل، فتوجهت به إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وعند معاينة الطيب له، قال إنه يحتاج إلى عملية تصحيح وتجميل لليد، لفصل الأصابع بعضها عن بعض»، وأضاف أن «كلفة هذا النوع من العمليات تبلغ 62 ألفاً و610 دراهم، إلا أنني عاجز عن سداد ولو جزءاً بسيطاً منها، لسوء وضعي المالي».

وأوضح أنه حاول، خلال الأشهر الماضية، جمع جزء من المبلغ المطلوب للعملية، لكن والده تعرّض، خلال الفترة نفسها، لأزمة صحية استدعت نقله على وجه السرعة إلى أحد المستشفيات الخاصة في أبوظبي، ما أرغمه على إنفاق المبلغ الذي توافر لديه على علاج والده.

وأضاف أن لديه، إلى جانب (ساري)، ثلاث بنات صغيرات، وأنه المعيل الوحيد لهم، ويعمل في أحد المحال التجارية في أبوظبي، ويتسلم 3200 درهم راتباً شهرياً.

تشوّه الأصابع

تشوّه الأصابع الخلقي، اختلاف في شكل أو عدد أو طول أو وضعية أصابع اليد، يكون موجوداً منذ الولادة، نتيجة خلل بسيط في تطوّر الجنين خلال الأسابيع الأولى من الحمل.

والد الطفل:

• التبرع أسعدني بشكل كبير، وأدخل البهجة والفرحة على أسرتي.