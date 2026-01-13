متبرع يُنهي معاناة الطفلة «روضة» ويُسدّد عنها 9202 درهم

سدد فاعل خير 9202 درهم لمساعدة الطفلة (روضة - تسع سنوات) على سداد قيمة العملية الجراحية (منظار) والأدوية والمتابعة بمستشفى القاسمي في الشارقة، بعد معاناتها آلاماً شديدة وحرقة في البطن.

وكان والد المريضة قد شرح لـ«الإمارات اليوم» أن طفلته تحتاج إلى هذا المبلغ لتشخيص حالتها بشكل دقيق، عن طريق عملية منظار، مع إجراء الفحوص والتحاليل الطبية اللازمة، ومن ثم البدء في خطة علاجية تناسب وضعها الصحي.

وأكد أن ظروفه المالية تمنعه من توفير المبلغ المطلوب، مناشداً أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على تدبيره، حتى تعود الفرحة إلى طفلته (روضة).

ونسق «الخط الساخن» بين فاعل الخير ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لتحويل قيمة التبرع إلى حساب المريضة في المستشفى.

وأعرب الأب عن سعادته البالغة، وشكره العميق للمتبرع، مثمناً مبادرته الطيبة في ظل معاناته المالية.

وكانت (روضة) قد عانت آلاماً شديدة وحرقة ببطنها في أكتوبر الماضي، ولم تستطع المسكنات وخلطات الأعشاب تخفيف آلامها، فتوجه بها والدها إلى مستشفى خاص، حيث أجريت لها فحوص وتحاليل طبية، إلا أن الآلام لم تتوقف، ما اضطره للبحث عن مستشفى آخر.

وأكمل: «في نوفمبر الماضي، ازدادت الأعراض حدة، ولم تستطع ابنتي تحملها، فتوجهت بها إلى مستشفى القاسمي في إمارة الشارقة، حيث تم إدخالها إلى قسم الطوارئ، وبعد إجراء الفحوص والتحاليل المخبرية، أخبرنا الطبيب بأنها تحتاج إلى البقاء في المستشفى لمتابعة حالتها الصحية».

وأضاف الأب: «أخذت مساعدة مالية من الأصدقاء المقربين لتغطية تكاليف العلاج، بسبب عدم وجود تأمين صحي لـ(روضة)، لكن الطبيب نصحني بإجراء عملية منظار في أسرع وقت ممكن، لتشخيص حالتها بشكل أكثر دقة، ووضع خطة علاجية مناسبة، تتضمن إعطاءها الأدوية اللازمة، وإجراء فحوص وتحاليل مخبرية إضافية، مع إبقائها تحت المراقبة الطبية إلى حين تحسن حالتها الصحية».

وتابع: «أنا المعيل الوحيد لأفراد أسرتي المكونة من أربعة أبناء وزوجة (ربة منزل)، وأعمل في القطاع الخاص، وأتقاضى راتباً شهرياً يبلغ 4000 درهم، أسدّد منه قرضاً بنكياً وإيجار المسكن».