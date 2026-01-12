«ناصر» يحتاج إلى 40 ألف درهم لتجديد بطاقة التأمين الصحي

يواجه (ناصر - 56 عاماً) معاناة صحية صعبة نتيجة إصابته بفشل كلوي مزمن، إلى جانب معاناته مع مرض السكري، ويحتاج إلى 40 ألف درهم لتجديد بطاقة التأمين الصحي الخاصة به، حتى يتمكن من متابعة جلسات الغسيل الكلوي والحصول على الأدوية، إلا أن ظروفه المالية الصعبة تحول دونه وتدبير المبلغ المطلوب.

ويناشد المريض أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في توفير قيمة تجديد التأمين الصحي، حتى يتمكّن من مواصلة علاجه، والتخفيف من معاناته.

وقال (ناصر) إن حالته الصحية تدهورت كثيراً، بعد إصابته بمرض السكري الحاد، ما تسبب في ظهور أمراض أخرى، من بينها عدم التئام الجروح، وتساقط الأسنان، وفقدان النظر في العين اليسرى، مشيراً إلى أنه يلتزم بخطة علاجية للسيطرة على حالته الصحية.

وتابع: «في أحد أيام يونيو عام 2020، شعرت بآلام في الجهة اليمنى من البطن، فتوجهت إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، حيث أجريت لي الفحوص والتحاليل اللازمة، التي كشفت عن إصابتي بمضاعفات صحية خطرة، من بينها الفشل الكلوي ومشكلات في العين وضعف في الرؤية».

وأكمل: «مكثت في المستشفى لمدة شهرين، تلقيت خلالهما العلاج اللازم لتنظيم مستوى السكر في الدم، وأخذ الأدوية، وعندما تحسّنت حالتي الصحية، أوصاني الطبيب بالالتزام بجلسات الغسيل الكلوي وأخذ الأدوية في مواعيدها حتى لا تتعرض حالتي لمضاعفات خطرة».

وأشار إلى أنه كان يعتمد بشكل أساسي على بطاقة التأمين الصحي في تلقي العلاج، لكن صلاحيتها انتهت أخيراً، لافتاً إلى أنه يحتاج إلى تجديدها لاستكمال علاجه، وتبلغ كلفة التجديد 40 ألف درهم، إلا أن أوضاعه المالية تمنعه من ذلك.

وأوضح أنه كان يعمل في محل تجاري براتب 3000 درهم شهرياً، لكنه أصبح عاجزاً عن العمل بسبب معاناته مع المرض، ما أفقده مصدر دخله الوحيد.

وأضاف أنه يقيم حالياً عند شقيقه الذي يعيل أسرة مكونة من تسعة أفراد، وهو يساعده في توفير بعض الاحتياجات الأساسية من مأكل ومشرب.

وناشد المريض أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير المبلغ المطلوب لتجديد بطاقة التأمين الصحي، قبل أن تتدهور حالته الصحية أكثر، وتسبب له مزيداً من المضاعفات.