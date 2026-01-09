«زايد لأصحاب الهمم» تُقدّم خدماتها لأكثر من 28 ألف مستفيد

مثّل عام 2025 مرحلة مفصلية في مسيرة هيئة زايد لأصحاب الهمم، التي تقدّم خدماتها لأكثر من 28 ألف مستفيد، منهم 2100 طالب وطالبة ملتحقون بمراكزها في إمارة أبوظبي، انتقلت خلالها الهيئة من تنفيذ مبادرات نوعية إلى ترسيخ منظومة مؤسسية متكاملة، تقودها البيانات، ويقاس أثرها بالأرقام، وتستند إلى رؤية حكومية شاملة تعزّز جودة الحياة والدمج والاستدامة المجتمعية.

وجاء هذا الحصاد ثمرة مسار تراكمي جمع بين الريادة الرقمية، والتمكين الإنساني، والحضور الدولي، والتكامل مع الشركاء، ليؤكد مكانة الهيئة كنموذج حكومي رائد في تمكين أصحاب الهمم محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وشهد عام 2025 التحول من مؤسسة إلى هيئة، تحت مظلة دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، تتواءم مع منظومة حكومة أبوظبي الاجتماعية، وتزامن ذلك مع إطلاق استراتيجية الهيئة لعام 2026 «نبراسنا»، المرتكزة على أربعة محاور رئيسة هي التمكين، والدمج، والتحول الرقمي، والاستدامة المجتمعية.

وواصلت الهيئة، خلال عام 2025، تحقيق قفزات نوعية في مسار التحول الرقمي، أسهمت في إنجاز 40 ألف معاملة رقمية خلال العام، ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تحسين تجربة المتعاملين، وتعزيز كفاءة تقديم الخدمات.

وشملت هذه المنظومة أتمتة عدد من الخدمات المحورية، من أبرزها إصدار 1706 بطاقات لأصحاب الهمم، ما يعكس التحول الفعلي نحو نموذج خدمات استباقي قائم على البيانات، وفي مجال التقييم والتشخيص أصدرت الهيئة 2990 تقريراً وتقييماً تخصصياً (حالات مستجدة وتقييمات دورية)، شكلت الأساس لتخطيط الخدمات العلاجية والتعليمية، وفق احتياجات كل حالة، ونفذت الهيئة 83 ألفاً و671 جلسة علاجية وتأهيلية أسهمت في رفع جودة الحياة لأصحاب الهمم وأسرهم.