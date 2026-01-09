التدخل السريع ينقذ الطفلة «شيخة» من مرض اللوكيميا

أعلنت «صحة»، التابعة لـ«بيورهيلث»، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، عن الشفاء الكامل والتحسن الملحوظ للطفلة، شيخة خالد، التي وصلت إلى مدينة الشيخ خليفة الطبية في حالة تهدد حياتها نتيجة شكل عدواني من مرض اللوكيميا.

وأوضحت «صحة» أن الطفلة (شيخة) تم نقلها بشكل عاجل إلى مدينة الشيخ خليفة الطبية، وكانت تعاني ارتفاعاً خطراً في عدد خلايا الدم البيضاء تجاوز 200 ألف، وفقر دم شديداً، ومتلازمة انحلال الورم، وفشلاً كلوياً حاداً، وهي جميعها مؤشرات إلى وجود «اللوكيميا» الحادة، حيث كانت حالتها حرجة، وتم إدخالها مباشرة إلى وحدة العناية المركزة، حيث تطلّب الأمر تدخلاً فورياً، وخلال ست ساعات من وصولها، نُقلت (شيخة) إلى غرفة العمليات.

وأشارت إلى أن نتائج التحليل بالخلايا المتدفقة (Flow Cytometry) كانت لاتزال قيد الانتظار، إلا أن الفريق الطبي شرع، مسترشداً بالمؤشرات السريرية والمخبرية القوية للوكيميا النخاعية الحادة (AML)، في إجراء شفط نخاع العظم، وبزل قطني مع العلاج الكيميائي داخل القناة الشوكية، وتركيب PORT لضمان بدء العلاج في الوقت المناسب.

وقال استشاري أمراض الدم والأورام لدى الأطفال في مدينة الشيخ خليفة الطبية، الدكتور محمد النعيمي: «كانت حالة (شيخة) من أشد الحالات الحرجة التي واجهناها، واستدعت اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة، ويمثل تعافيها مثالاً قوياً على ما يمكن تحقيقه من خلال التدخل السريع، والخبرة السريرية، والعمل الجماعي المتكامل بين الأقسام، ونحن فخورون جداً بالصلابة التي أظهرتها، وبالتقاني الذي أبداه فريقنا متعدد التخصصات الذي وقف إلى جانبها في كل خطوة».

من جانبه، قال والد الطفلة (شيخة): «شعرنا بالارتباك والخوف، لكن الأطباء لم يضيعوا لحظة واحدة. لقد اعتنوا بابنتنا وكأنها واحدة من أبنائهم، ونحن ممتنون إلى الأبد للرعاية والشجاعة التي أنقذت حياتها»، مشيراً إلى أن هذا التدخل الحاسم، وفي الوقت المناسب، كان له بالغ الأهمية، وتحملت (شيخة) العلاج الكيميائي الأولي جيداً، على الرغم من ضعفها في البداية، واستقرت حالتها بما يكفي لنقلها من وحدة العناية المركزة إلى جناح الأطفال، وخلال الأشهر التالية أكملت بنجاح خمس دورات من العلاج الكيميائي، وقد حققت منذ ذلك الحين الشفاء الكامل.