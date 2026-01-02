«ناصر» يحتاج إلى 40 ألف درهم لتجديد بطاقة التأمين الصحي

يعاني (ناصر - 56 عاماً) فشلاً كلوياً مزمناً، إضافة إلى إصابته بمرض السكري، ويحتاج 40 ألف درهم لتجديد بطاقة التأمين الصحي، من أجل الخضوع لجلسات الغسيل الكلوي والحصول على الأدوية اللازمة، إلا أن ظروفه المالية الصعبة تحول دون قدرته على تدبير المبلغ المطلوب، ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في توفير المبلغ المطلوب، ليستطيع مواصلة علاجه.

ويروي المريض قصة معاناته مع المرض قائلاً إن حالته الصحية تدهورت كثيراً في عام 2020 بعد إصابته بمرض السكري الحاد، ما تسبب في ظهور أمراض أخرى، من بينها عدم التئام الجروح، وتساقط الأسنان، وفقدان النظر في العين اليسرى، مشيراً إلى أنه منذ ذلك الوقت يلتزم بخطة علاجية للسيطرة على حالته الصحية.

وأضاف: «فجأة وأثناء تناول الطعام شعرت بآلام في الجهة اليمنى من البطن، ونقلت على الفور إلى قسم الطوارئ بمستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، وأجريت لي الفحوص والتحاليل اللازمة التي كشفت أن إصابتي بمرض السكري الحاد تسببت في مضاعفات صحية خطرة، منها الفشل الكلوي».

وتابع: «مكثت في المستشفى مدة شهرين تلقيت خلالهما العلاج اللازم لتنظيم مستوى السكر في الدم إلى أن تحسنت حالتي الصحية، وبعدها أخبرني الطبيب المعالج بضرورة الالتزام بجلسات الغسيل الكلوي، وأخذ الأدوية والعقاقير الطبية في مواعيدها المحدّدة حتى لا تتعرض حياتي للخطر».

وأشار إلى أنه في بداية مشواره العلاجي كان يعتمد بشكل أساسي على بطاقة التأمين الصحي، والآن وبعد انتهاء صلاحية البطاقة يحتاج إلى تجديدها بقيمة 40 ألف درهم ليستطيع إكمال الجلسات وصرف الأدوية.

وأوضح أنه كان يعمل في محل تجاري براتب 3000 درهم، لكنه أصبح عاجزاً عن العمل بسبب مرضه، ما أفقده مصدر دخله الوحيد، لافتاً إلى أنه يقيم حالياً مع شقيقه الذي يعيل أسرة مكونة من تسعة أفراد، ويساعده قدر الإمكان في توفير بعض الاحتياجات الأساسية من مأكل ومشرب.

ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير المبلغ المطلوب لتجديد بطاقة التأمين الصحي، قبل أن تتدهور حالته الصحية.

المريض:

• أصبحت عاجزاً عن العمل بسبب مرضي، وأقيم حالياً عند شقيقي الذي يعيل أسرة مكونة من 9 أفراد، ويساعدني قدر الإمكان.