«أبوعمران» يحتاج إلى 23.8 ألف درهم لتجديد بطاقة التأمين الصحي

يعاني (أبوعمران - باكستاني - 58 عاماً) فشلاً كلوياً حاداً منذ أعوام، وتزايدت عليه مضاعفات المرض أخيراً، ويحتاج إلى 23 ألفاً و800 درهم لتجديد بطاقة الضمان الصحي، نظراً لحاجته المستمرة إلى جلسات الغسيل الكلوي، إضافة إلى أدوية السكري والضغط والكوليسترول، إلا أنه يواجه ظروفاً مالية صعبة تحول دون قدرته على تدبير المبلغ، ويناشد أهل الخير مساعدته في تجديد بطاقة التأمين الصحي، لخوفه من تعرض حياته للخطر.

ويروي (أبوعمران) قصة معاناته مع المرض، قائلاً إن حالته الصحية تدهورت كثيراً منذ سبع سنوات، بعد إصابته بمرض السكري، الذي تسبب في إصابته بالعديد من الأمراض، منها ارتفاع الضغط، والكوليسترول، وأصبح يحتاج إلى أخذ أدوية كثيرة للسيطرة على حالته الصحية.

وأضاف: «منذ عام شعرت بألم في البطن، وعدم القدرة على الذهاب إلى الحمام، من تأثير شدة الألم، إضافة إلى عدم القدرة على تناول الطعام، وعندها أخبرت أخي أن يأخذني إلى أقرب مستشفى».

وتابع: «ذهبنا إلى أحد المستشفيات الحكومية، وبعد معاينة الطبيب المختص، طلب إجراء بعض الفحوص والتحاليل المخبرية، التي أظهرت خللاً في عمل الكلى واشتباهاً في فشل كلوي، وطلب الطبيب إعادة كل التحاليل مرة أخرى للتأكد من نتائجها، وأعطاني بعض الأدوية، لتخفيف حدة الالتهاب».

وقال: «بعد فترة تدهورت حالتي الصحية ونُقلت إلي المستشفى ومكثت فيه أياماً عدة، لتلقي العناية الطبية للازمة، وخلال تلك الفترة أكدت الفحوص الجديدة إصابتي بفشل كلوي، وحاجتي إلى إجراء جلسات غسيل كلوي في أسرع وقت ممكن، وإلا فستكون هناك خطورة كبيرة على حياتي، ونصحني الطبيب بالالتزام بالخطة العلاجية من جلسات غسيل وأدوية وطعام صحي».

وأشار إلى أنه في البداية استطاع الخضوع لجلسات الغسيل الكلوي المطلوبة، نظراً لوجود تأمين صحي لديه، ولكن الآن انتهت صلاحية البطاقة ويحتاج إلى تجديدها بقيمة 23 ألفاً و800 درهم.

وأوضح أنه هو المعيل الوحيد لأسرته المكونة من ثلاثة أفراد، ويعيشون جميعاً على إعانة مالية يقدمها لهم أحد الأقارب، لافتاً إلى أنه فقد عمله بسبب المرض، حيث كان يتقاضى راتباً يبلغ 3000 درهم.

وناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة، مساعدته في تدبير تكاليف تجديد بطاقة التأمين الصحي.

