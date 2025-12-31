«أم محمد» تحتاج إلى 70 ألف درهم لاستئصال أورام والتصاقات في المعدة والأمعاء

تعاني (أم محمد - فلسطينية - 40 عاماً) أوراماً والتصاقات في المعدة والأمعاء، وتحتاج إلى 70 ألف درهم من أجل إجراء عملية عاجلة لاستئصالها، لكن ظروف أسرتها المالية الصعبة لا تسمح بتأمين المبلغ، وتناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها في سداد تكاليف علاجها قبل فوات الأوان.

وأفادت تقارير طبية، حصلت عليها «الإمارات اليوم»، بأن المريضة تحتاج إلى إجراء العملية في أسرع وقت ممكن حتى لا تتعرض حياتها للخطر.

وتروي (أم محمد) قصة معاناتها مع المرض، قائلة: «منذ أشهر كنت أشعر بألم في معدتي، وإرهاق شديد، إضافة إلى نزول وزني بشدة، مع عدم القدرة على الأكل أو الشرب بشكل طبيعي، وعندها أخذني زوجي إلى مستشفى خاص، وطلب الطبيب إجراء بعض الفحوص الطبية والتحاليل».

وأضافت: «أظهرت نتيجة الأشعة والفحوص إصابتي بتقرحات والتهاب في الأمعاء، وهو ما تسبب في تلك الأعراض، ونصحني الطبيب بالاهتمام بتناول الأكل الصحي والإكثار من شرب الماء، والالتزام بأخذ الأدوية الموصوفة».

وتابعت: «استقرت حالتي الصحية، لكن منذ فترة هاجمني الألم مرة أخرى، لكنه أقوى من المرة الأولى، فنقلت بسيارة إسعاف إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، وبعد يوم كامل في قسم الطوارئ نقلت إلى قسم الباطنة، وأعيدت كل الفحوص مرة أخرى، وأثبتت وجود أورام والتصاقات في الأمعاء والمعدة، وأكد الطبيب ضرورة إزالتها في أسرع وقت، مشيراً إلى أن الأدوية لا تُجدي معها نفعاً».

وقالت: «تصل كلفة العملية الجراحية المطلوبة إلى 70 ألف درهم، وهذه الكلفة باهظة جداً ولا أستطيع تحمل ولو جزءاً بسيطاً منها، نظراً إلى وضع أسرتي المادي الصعب».

وأوضحت أن زوجها هو المعيل الوحيد للأسرة ويعمل في شركة خاصة في أبوظبي، براتب 7000 درهم، يدفع منه 3000 درهم للإيجار، والبقية بالكاد تلبي مصروفات الحياة اليومية، لأسرتنا المكونة من ستة أفراد».

ولفتت إلى أن المرض بات يفتك بجسدها، وأنها لم تعد قادره على تحمل الآلام، لذا تناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها في تدبير نفقات العملية الجراحية من أجل إنقاذ حياتها.

