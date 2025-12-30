«أم رانيا» تحتاج إلى 127 ألف درهم لاستئصال ورم في الفك

تعاني المريضة (أم رانيا - هندية - 29 عاماً) ورماً في الفك والخد الأيسر منذ بضعة أشهر.

وكانت قد نُقلت إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، حيث كشفت الفحوص والتحاليل التي أُجريت لها أنها مصابة بورم، وتحتاج إلى استئصاله، ونقل عينة منه إلى المختبر لفحصها والتأكد من أنه ليس ورماً خبيثاً.

وتبلغ كلفة العملية والعلاج 127 ألفاً و160 درهماً، إلا أن عدم وجود تأمين صحي لديها، ووضع أسرتها المالي، لا يسمحان لها بتدبير تكاليف علاجها.

وأصيبت المريضة في البداية بحمى شديدة، وألم في الفك عند تناول الطعام، ثم ظهر تورم في وجهها، ما استدعى التوجه بها إلى إحدى العيادات الخاصة في أبوظبي، حيث أُجريت لها تحاليل مختلفة بيّنت نتائجها أن لديها التهاباً في الحلق أدى إلى ظهور الورم، وتم إعطاؤها مضاداً حيوياً وأدوية مسكنة للألم، لكن حالة المريضة استمرت في التدهور.

وأفادت تقارير طبية من مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، حصلت عليها «الإمارات اليوم»، بأن المريضة أصيبت بورم في الفك والخد الأيسر، وتم علاجها بالأدوية، ولكن من دون جدوى.

وأكدت إحضارها إلى المستشفى إثر معاناتها ألماً شديداً، وعدم قدرة على تناول الطعام أو التحدث، ووضعها تحت الملاحظة الطبية.

وقالت التقارير إنها تحتاج حالياً إلى إجراء عملية لاستئصال الورم، ونقل عينة منه إلى المختبر للتأكد من أنه ليس ورماً سرطانياً، كما أنها ستحتاج إلى علاج مكثف للسيطرة على حالتها الصحية، محذرة من أن «التأخر في إجراء العملية، سيعرض حياتها للخطر».

ويروي زوج المريضة لـ«الإمارات اليوم» أن معاناتها مع المرض بدأت قبل خمسة أشهر تقريباً، إذ شعرت بتعب شديد وارتفاع في درجة الحرارة، وألم في الفك، خصوصاً عند تناول الطعام، فتوجه بها إلى عيادة قريبة من المنزل.

وأضاف: «عند مقابلة الطبيبة، أخبرتنا بضرورة إجراء فحوص وتحاليل مختلفة للتعرف إلى سبب الارتفاع الشديد في الحرارة، وتم إعطاؤها مضادات ومسكنات، فتحسنت حالتها الصحية قليلاً، ونصحتنا الطبيبة بمراجعة طبيب أسنان».

وتابع الزوج: «بعد أسبوع عادت لها الأعراض، مع ارتفاع شديد في الحرارة، وظهر ورم في الخد الأيسر، وقد ظنَّت أنها مصابة بمشكلة في أسنانها، فقصدنا عيادة الأسنان، لكن الطبيب طلب منا إجراء أشعة حول منطقة الألم، وأظهرت الصورة أن هناك ورماً غريباً في الفك، وحثنا الطبيب على مراجعة مستشفى حكومي متخصص في علاج الأورام».

وتابع: «ذهبنا إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، فطلب الطبيب إعادة جميع الفحوص للتأكد من النتيجة، وبعد إعادتها تبيّن أن زوجتي مصابة بورم في الفك الأيسر، ويجب إجراء عملية مستعجلة لاستئصاله، وأخذ عينه منه للتأكد من أنه ليس سرطانياً».

وقال: «عندما علمت أن تكلفة العملية والعلاج في المستشفى تبلغ 127 ألفاً و160 درهماً، أصبت بحزن شديد على حالتها الصحية، وشعرت بقلق من احتمال أن تفقد حياتها، لأن وضعنا المالي ضعيف جداً».

وشرح أنه المعيل الوحيد لأسرته، ويعمل بأحد المحالّ التجارية في أبوظبي براتب 2800 درهم، وأسرته تتكون من ثلاثة أفراد، ويقدم جزءاً من راتبه لإعالة أسرته في الهند.

وأوضح أن المرض يفتك بجسم زوجته، ما أفقدها القدرة على الأكل والنطق، وجعل الأسرة في حالة حزن دائم، مناشداً أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على توفير تكاليف علاج زوجته، لإنقاذ حياتها من المرض.

• عدم وجود تأمين صحي لدى المريضة، ووضع أسرتها المالي، لا يسمحان لها بتدبير تكاليف علاجها.