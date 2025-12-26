33.5 ألف درهم متأخرات إيجارية على «أبوياسين»

قال (أبوياسين - جزائري - 36 عاماً) إنه يعجز عن سداد المتأخرات الإيجارية للمسكن الذي يقطنه مع أفراد أسرته في إمارة عجمان، وتبلغ 33 ألفاً و534 درهماً، ما يهدده بفقدان المأوى.

وأضاف أن مالك المسكن رفع دعوى قضائية ضده لإلزامه بسداد المتأخرات، إلا أن أوضاعه المالية تمنعه من تأمين المبلغ المطلوب.

وناشد «أبوياسين» أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على السداد.

وقال لـ«الإمارات اليوم» إنه حصل على فرصة عمل في مدرسة خاصة، مدرساً لمادة اللغة الفرنسية، في عام 2019، وكان يتقاضى راتباً شهرياً يبلغ 6000 درهم، واستطاع توفير حياة كريمة لأفراد أسرته، من مسكن ومأكل ومشرب، ولم يواجه أي عقبات أو عراقيل طوال السنوات الماضية، لكن جهة عمله قررت عام 2023 إجراء إعادة هيكلة للموظفين، تم على أثرها تسريح عدد منهم، وتقليل رواتب آخرين، وكان هو ممن وقع عليهم الاختيار لخفض رواتبهم، ليصبح راتبه 4000 درهم، وشرح أن الديون والالتزامات بدأت تتراكم عليه، حتى إنه لم يعد قادراً على تلبية احتياجات الأسرة الأساسية.

وأكمل: «في العام الجاري، انقلبت حياتي رأساً على عقب، بعدما قرر مالك الشقة رفع قضية إيجارية لمطالبتي بسداد المتأخرات الإيجارية، وإخلاء المسكن».

وأكد أنه حاول شرح الظروف التي يمر بها للمالك، أملاً في موافقته على عمل تسوية، وإعطائه مهلة يستطيع من خلالها تدبير المبلغ المطلوب، لكنه رفض، وأصرّ على السداد.

وأضاف أنه طرق أبواب جهات خيرية عدة لمساعدته على تدبير المبلغ، لكنه لم يتلقّ رداً منها.

وأشار إلى أنه يشعر بالقلق، ولا يتوقف عن التفكير في كيفية سداد المتأخرات المتراكمة عليه، حتى يضمن لأسرته الاستقرار، معرباً عن أمله في أن يمدّ أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة يد العون لمساعدته على سداد المتأخرات حتى لا تُشتت عائلته وتصبح من دون مأوى.