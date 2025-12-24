«أبورائد» يعجز عن سداد 20 ألف درهم متأخرات إيجارية

يعجز (أبورائد - سوري) عن سداد متأخرات إيجارية بقيمة 20 ألف درهم بسبب الظروف المادية الصعبة التي تمر بها أسرته، كما أنه يواجه قضية إيجارية رفعها صاحب المنزل لمطالبته بالسداد، ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير المبلغ المطلوب حتى لا يضطر هو وأسرته إلى ترك مسكنهم.

وقال (أبورائد) لـ«الإمارات اليوم»: «إن حالته المالية ساءت جداً في الفترة الأخيرة، بعد أن تعرضت الشركة التي كانت تعمل بها زوجته للإفلاس منذ عامين، ما تسبب في إنهاء خدمات جميع العاملين بها، وأصبحت زوجته من دون عمل، وتأثر وضعهم المالي، مشيراً إلى أن زوجته خلال تلك الفترة حاولت البحث عن أي عمل، ولكن دون جدوى».

وأوضح أنها كانت تتقاضى 6000 درهم، وهذا المبلغ كان ضرورياً لاستكمال المصروفات المطلوبة شهرياً وتدبير الاحتياجات الأساسية للأسرة ودفع الرسوم الجامعية والمدرسية، لافتاً إلى أن تراجع الدخل الشهري أدى إلى تراكم الديون والأقساط والالتزامات.

وأضاف: «تأخرنا في سداد مبلغ الإيجار الشهري للشقة التي نسكنها، ما دفع صاحب المنزل إلى رفع قضية إيجارية لمطالبتي بالسداد، وحالياً لا أعرف كيفية تدبير مبلغ القضية، وحاولنا طلب المساعدة من الأهل والأصدقاء، ولكن من دون جدوى».

وتابع: «أنا المعيل الوحيد للأسرة المكونة من أربعة أفراد، وأتقاضى راتباً شهرياً 5000 درهم، أسدد منه مصروفات الحياة اليومية من المأكل والمشرب».

وأكد أنه لا يستطيع تدبير ولو جزءاً بسيطاً من المبلغ المطلوب للقضية الإيجارية، مشيراً إلى أنه سيواجه ظروفاً صعبة حال تخلفه عن السداد بداية من مشقة البحث والانتقال إلى مسكن آخر، إلى ضرورة سداد المبلغ المتراكم عليه، ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير المبلغ المطلوب، حتى لا يتشتت هو وأسرته، أو يتعرض إلى مشكلات قضائية حال تخلفه عن السداد.

«أبورائد»:

• أنا المعيل الوحيد لأسرتي المكونة من 4 أفراد، وأتقاضى راتباً شهرياً 5000 درهم، أسدد منه مصروفات الحياة اليومية من المأكل والمشرب.