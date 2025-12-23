«أم دنـيا» تحـتــاج إلى 15.1 ألف درهم لسداد متأخرات إيجارية

تواجه (أم دنيا) ظروفاً مالية صعبة، منذ وفاة زوجها في عام 2021، تاركاً في عهدتها ثلاثة أبناء، ما تسبب في عدم مقدرتها على دفع المتأخرات الإيجارية للشقة التي تقطنها في إمارة عجمان.

ونتيجة لذلك أقام مالك الشقة قضية إيجارية لمطالبتها بسداد المتأخرات، البالغة قيمتها 15 ألفاً و186 درهماً.

وناشدت (أم دنيا) أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مدّ يد العون لها ومساعدتها على سداد المبلغ المطلوب، لتخفيف معاناتها.

وقالت لـ«الإمارات اليوم»: «كانت حياتنا مستقرة ولم تواجهنا أي صعوبات تذكر، إذ كنت أساعد زوجي في دخل الأسرة من خلال إعداد أطباق حلويات ومعجنات وبيعها للأصدقاء والجيران، وفي أغسطس عام 2021، توفي زوجي أثناء عمله بسكتة قلبية مفاجئة، ما أفقد الأسرة مصدر دخلها الأساسي، ومنذ ذلك اليوم بدأت الالتزامات والديون والمسؤوليات تتراكم عليّ، لأجد نفسي غير قادرة على سداد المتأخرات الإيجارية».

وتابعت: «أقام مالك المسكن دعوى ضدنا مطالباً بسداد المتأخرات كاملة، ولكنني عاجزة عن تدبير المبلغ، وقد طلبتُ المساعدة من الأهل والأصدقاء، لكن من دون جدوى».

وأضافت: «في حال عدم دفعي المتأخرات لصاحب الشقة فسأضطر إلى البحث عن مأوى لي ولأبنائي الثلاثة، ولا أعرف إلى أين سنتجه».

وناشدت (أم دنيا) أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة تقديم المساعدة لها وتسديد المتأخرات الإيجارية، حتى تتمكن من إعادة الهدوء والاستقرار إلى حياة أسرتها.