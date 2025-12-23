«أم الطيب» تحتاج إلى «قسطرة قلبية» بكلفة 103 آلاف درهم

تعاني المريضة (أم الطيب - سودانية - 60 عاماً) أمراضاً مزمنة، تتمثل في ارتفاع ضغط الدم والسكري والكوليسترول، ومشكلات صحية في القلب، وقد خضعت، أخيراً، لعملية قسطرة قلبية إلا أن حالتها الصحية تستدعي إجراء عملية أخرى بشكل عاجل.

وتبلغ كلفة العملية الجراحية 103 آلاف و449 درهماً، إلا أن إمكانات أسرتها المالية لا تسمح لها بتأمين هذا المبلغ.

ووفقاً لتقرير صادر من مستشفى مدينة شخبوط الطبية في أبوظبي، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، فهي تحتاج إلى إجراء عملية جراحية أخرى (كيّ بالقسطرة) لعلاج اضطراب نظم القلب، إضافة إلى المتابعة الطبية والعلاج.

وأكد التقرير أن «المريضة تعاني مشكلات صحية في القلب، وأمراضاً مزمنة والسكري والضغط».

وقالت ابنة المريضة: «في أحد أيام مايو الماضي، شعرت والدتي بآلام شديدة في الصدر، واضطراب في ضربات القلب، وضيق في التنفس، فتوجهنا بها إلى قسم الطوارئ لتلقي العلاج والرعاية الصحية، وقد خضعت لفحوص وتحاليل مخبرية، أظهرت نتائجها أن لديها اضطراباً في عمل كهرباء القلب، ونتيجة لذلك مكثت والدتي في قسم العناية المركزة تحت الملاحظة الطبية، لمدة 10 أيام، لتلقي العلاج والرعاية الصحية. وبسبب وجود انسداد في الشرايين، أجريت لها عملية قسطرة لتركيب دعامات، وتحسن وضعها، لكن حالتها الصحية تدهورت أخيراً، وهي تحتاج إلى إجراء عملية أخرى لإصلاح كهرباء القلب، وعلاج وأدوية، إضافة إلى المتابعة المستمرة في المستشفى».

وتابعت الابنة أن «كلفة العملية والإجراءات الطبية اللازمة تبلغ 103 آلاف و449 درهماً، وليس لديها تأمين صحي يغطي تكاليف علاجها، فيما نحن عاجزون عن توفير المبلغ وإنقاذ حياتها من الخطر».

وقالت: «في أحد أيام أكتوبر الماضي، شعرت والدتي بألم في الصدر، وتعب عند بذلها أي مجهود، فاصطحبتها إلى قسم الطوارئ في المستشفى للاطمئنان على وضعها الصحي، وطلب منها الطبيب أن تجري بعض الفحوص والأشعة، وعند ظهور النتائج تبين أنها تعاني انسداداً شديداً في الشرايين، وأكد الطبيب ضرورة إجراء عملية قسطرة عاجلة لها».

وتابعت أن «الطبيب أكد أن تأخير العملية الجراحية لوالدتي سيعرض حياتها للخطر، ولكن ظروفنا المالية صعبة ولا تسمح بتدبير كلفة العملية، وأخاف أن تنتكس حالتها».

وأوضحت أنها كانت المعيل لأسرتها، ولكنها خسرت عملها، أخيراً، بسبب إغلاق الشركة التي كانت تعمل فيها، أما والدها فلا يستطيع العمل بسبب المرض والتقدم في السن.

وأضافت: «بسبب الوضع المالي المتدني، تقيم أسرتي المكونة من أربعة أشخاص عند أحد الأقارب، وتحصل على مساعدات غذائية من جمعيات خيرية»، مشيرةً إلى أنهم عاجزون عن تدبير تكاليف العلاج.

وناشدت أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها على توفير تكاليف عملية والدتها وإنقاذ حياتها من الخطر.