«ساري» يحتاج إلى «جراحة عاجلة» بـ 62.6 ألف درهم لفصل أصابع اليد

يُعاني الطفل السوري (ساري - البالغ خمس سنوات) وجود تشوهات خلقية في أصابع اليد اليسرى والتصاقات شديدة فيها منذ ولادته، بسبب خلل جيني.

ونتيجة لذلك يشعر بآلام مستمرة، ترافقه طوال ساعات اليوم.

ويحتاج (ساري) إلى إجراء عملية جراحية وتجميلية مستعجلة لتصحيح العيب الخلقي في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، تبلغ كلفتها 62 ألفاً و610 دراهم، لكن أوضاع أسرته المالية تمنعها من تأمين المبلغ.

وناشد الأب أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في أسرع وقت ممكن، لاسيما أن حالة الطفل تتدهور يوماً بعد يوم.

وأكدت تقارير طبية صادرة من مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن «الطفل يعاني وجود تشوهات خلقية في أصابع اليد منذ ولادته، بسبب خلل جيني وراثي لدى أسرته، وهو يحتاج إلى عملية جراحية وتجميلية لتصحيح هذا العيب».

ويروي (أبوساري) أن مراحل حمل زوجته كانت طبيعية، ولم تتعرض لمشكلات صحية، إلى أن تمت الولادة، لافتاً إلى أنه وُلد ولادة طبيعية، كما أن فحوص الأم طوال أشهر الحمل كانت سليمة.

وقال: «عند ولادة ساري، لاحظنا أن لديه التصاقات في أصابع اليد اليسرى، لكن الطبيب طمأننا بأن علاج هذا الأمر ممكن بإجراء عملية لتصحيح العيب الخلقي، وإرجاع اليد إلى شكلها الطبيعي».

وأضاف الأب أن «الطبيب طلب منا إجراء فحوص وأشعة للتأكد من درجة التشوه الخلقي، فأجرينا له الفحوص المطلوبة، وأظهرت النتائج أن ساري يعاني تشوهاً في أصابع اليد والتصاق إصبعين، لكننا تأخرنا في إجراء العملية له، بسبب ظروفنا المالية، وكنا نظن أن في وسعنا الانتظار، وأن الأمر لن يسبّب له ألماً أو ضرراً».

وأكمل الأب: «عندما أكمل ابني خمس سنوات، لاحظنا أنه يتألم من تحريك يده، ولا يستطيع التحمل، فتوجهت به إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وعند معاينة الطيب له، قال إنه يحتاج إلى عملية تصحيح وتجميل لليد، لفصل الأصابع عن بعضها، وأضاف أن كلفة هذا النوع من العمليات تبلغ 62 ألفاً و610 دراهم، إلا أنني عاجز عن سداد ولو جزءاً بسيطاً منها، لسوء وضعي المالي».

وتابع (أبوساري) أنه حاول، خلال الأشهر الماضية، جمع جزء من المبلغ المطلوب للعملية، لكن والده تعرّض، خلال الفترة نفسها، لأزمة صحية استدعت نقله على وجه السرعة إلى أحد المستشفيات الخاصة في أبوظبي، ما أرغمه على إنفاق المبلغ الذي توفر لديه على علاج والده.

وأضاف أن لديه إلى جانب (ساري) ثلاث بنات صغيرات، وأنه المعيل الوحيد لهم، ويعمل في أحد المحال التجارية في أبوظبي، ويتسلم 3200 درهم راتباً شهرياً.

وأعرب عن أمله في أن يمدّ فاعل خير يد المساعدة له لسداد المبلغ المطلوب لإجراء العملية الجراحية لابنه، حتى يخلصه من مشاعر الألم التي تلازمه طوال الوقت.

تشوّه الأصابع الخلقي

هو اختلاف في شكل أو عدد أو طول أو وضعية أصابع اليد، يكون موجوداً منذ الولادة، نتيجة خلل بسيط في تطوّر الجنين خلال الأسابيع الأولى من الحمل.