«أبوآدم» يحتاج إلى أدوية أمراض مزمنة بـ 42 ألف درهم

يعاني (أبوآدم - 60 عاماً) جلطة قلبية منذ 2023، وأمراضاً مزمنة منها ارتفاع حاد في ضغط الدم والسكري والكوليسترول، ما استدعى تركيب أنبوب تغذية له، ويحتاج إلى أدوية ومتابعة طبية في المستشفى بقيمة إجمالية 42 ألف درهم، ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير المبلغ المطلوب للعلاج.

وتروي زوجته قصة معاناته مع المرض لـ«الإمارات اليوم» قائلة: «عمل زوجي في قطاعات حكومية وخاصة بالدولة، لأكثر من 40 عاماً، وكان متوسط دخله الشهري نحو 8000 درهم، وكنت أساعده في دخل الأسرة عبر إعداد أطباق متنوعة من الحلوى وبيعها للأصدقاء والجيران، وكانت أمور حياتنا مستقرة للغاية، ولم نواجه أي عقبات».

وأضافت: «ذات يوم شعر زوجي بصداع مفاجئ وشديد، وضبابية في الرؤية، وتنميل في اليد والقدم والوجه، وصعوبة في الكلام، فنقلته بسيارة إسعاف إلى قسم الطوارئ بمستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، وأجرى العديد من الفحوص والتحاليل المخبرية والأشعة المقطعية، وبناءً على نتائج تلك التحاليل أكد الطبيب ضرورة إجراء عملية قسطرة قلبية لتركيب خمس دعامات لتحسين تدفق الدم، نظراً لوجود جلطة في القلب».

وتابعت: «مكث زوجي في المستشفى 10 أيام لتلقي الرعاية الصحية، ونتيجة عدم قدرته على تناول الطعام بشكل طبيعي، اضطر الفريق الطبي إلى تركيب أنبوب تغذية لضمان حصوله على المواد الغذائية الأساسية، وحرصنا على متابعة حالته بدقة، من خلال تنظيف الأنبوب، وتحضير الوجبات السائلة ومراقبة أي مؤشرات طبية أو تقلبات وتغيرات في مستوى السكر و الضغط».

واستطردت: «في أكتوبر من عام 2023، توقف زوجي عن العمل بسبب سوء حالته الصحية وكبر سنه، وعدم قدرته على العمل لساعات طويلة في شركة خاصة، وأصبحت الأسرة من دون مصدر دخل ثابت، وبات من الصعب توفير تكاليف الأدوية والعقاقير الطبية التي يحتاج إليها خلال العام الجاري، والتي تبلغ 42 ألف درهم، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية لتوقفه عن تلقي العلاج اللازم».

وتناشد الزوجة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مدّ يد العون لزوجها، ومساعدته في تدبير كلفة علاجه، في ظل وضعه الصحي المتردي.

