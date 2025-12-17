«أبوسفيان» يحتاج إلى 150 ألف درهم لعلاج سرطان الرئة

يعاني (أبوسفيان - 75 عاماً) سرطان الرئة منذ أشهر عدة، ويحتاج إلى علاج إشعاعي وكيماوي وأدوية من نوع خاص بكلفة إجمالية 150 ألف درهم، لكن إمكانات أسرته المالية تحول دون القدرة على تأمين هذا المبلغ، ويناشد ابنه أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة، مد يد العون لهم ومساعدتهم في سداد تكاليف علاج والده.

وأكد تقرير طبي صادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، أن تأخر المريض في تلقي العلاج اللازم سيعرّض حياته إلى الخطر، لذا فهو يحتاج إلى العلاج في أسرع وقت ممكن.

ويروي ابن المريض لـ«الإمارات اليوم» قصة معاناة والده مع المرض قائلاً: «منذ أشهر عدة شعر والدي بألم في الصدر مع كحة شديدة، وكان يعاني ارتفاعاً في درجة حرارته، مع عدم القدرة على تناول الطعام، فأخذته إلى إحدى العيادات القريبة من منزلنا».

وأضاف: «طمأننا الطبيب وقال إنها إصابة فيروسية، ونصح بأخذ مضاد حيوي ومسكن، وصرف بعض الفيتامينات أيضاً».

وتابع: «تحسنت حالة والدي قليلاً، لكننا لاحظنا أن الكحة بدأت تزيد، وأن هناك ضيقاً شديداً في التنفس، ما يُشعره بعدم الراحة، ما استدعي نقله إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي».

وقال: «بعد معاينة الطبيب، طلب إجراء أشعة مقطعية لمنطقة الألم، وإجراء بعض التحاليل، واستكمال الفحوص المطلوبة، ووضع لوالدي جهاز تنفس اصطناعي لحين ظهور نتيجة الفحوص، وكانت المفاجأة أن نتائج التحاليل أكدت إصابته بورم سرطاني في الرئة، ونصح الطبيب بضرورة البدء في العلاج الإشعاعي والكيماوي وتلقي أدوية من نوع خاص فوراً لمنع انتشار السرطان في باقي أجزاء الجسم».

ولفت إلى أن كلفة العلاج 150 ألف درهم، مشيراً إلى أنه لا يملك ولو جزءاً بسيطاً من المبلغ المطلوب، نظراً إلى ظروفه المالية الصعبة.

وأوضح أنه يعول أسرة من ستة أفراد، ويعمل في شركة خاصة براتب 8000 درهم، يسدد منه 1900 درهم لإيجار المنزل، وما يتبقى يذهب لمصروفات أبنائه من المأكل والمشرب وتكاليف الدراسة.

وناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في توفير تكاليف علاج والده من أجل إنقاذ حياته من المرض.

ابن المريض:

