«أسد الله» يحتاج إلى 15 ألف درهم لعلاج نوبات الصرع

يعاني الشاب (أسد الله - 35 عاماً) مرض الصرع المزمن منذ الولادة، حيث يسبب له نوبات التشنج العضلي، وتأخر النمو، واضطرابات حركية (إعاقة دماغية)، وهو يحتاج إلى الأدوية لعلاج نوبات الصرع، ومتابعة حالته الصحية في مواعيدها المحددة، بمدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، للسيطرة على وضعه الصحي حتى لا يتعرض لنوبات غير متوقعة، خصوصاً أثناء النوم، وخلال وجوده في الأماكن العامة.

وتبلغ كلفة الأدوية 15 ألف درهم لمدة ستة أشهر، إلا أن معيل الأسرة الوحيد (الأب) عاطل عن العمل، وعاجز عن تأمين المبلغ المطلوب.

وناشد شقيق المريض أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة المساعدة لتدبير كُلفة الأدوية لشقيقه.

وذكر تقرير طبي صادر من مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن (أسد الله) مصاب بمرض الصرع المزمن منذ الولادة، وأنه يتلقى العلاج في قسم الأعصاب، ووفقاً للتقرير، فقد أدخل المريض إلى المستشفى قبل عامين تقريباً، نتيجة معاناته من زيادة في كهرباء المخ، واهتزازات متكررة، ما سبّب له نوبات الصرع.

وأكد التقرير أن (أسد الله) يحتاج إلى أدوية لعلاج المرض، لافتاً إلى أن عدم حصوله على الأدوية يجعله شخصاً عدوانياً.

وروى شقيق المريض لـ«الإمارات اليوم» أن أعراضاً غير طبيعية ظهرت على شقيقه بعد مرور أشهر قليلة على ولادته، تمثلت في حدوث اهتزازات ونوبات تشنج قصيرة.

وأضاف: «حملناه إلى المستشفى، وبعد إجراء الفحوص والتحاليل المخبرية والأشعة، أخبرنا الطبيب بأنه مصاب بالصرع، ويحتاج إلى أدوية خاصة بالصرع، وعلاج طبيعي وتأهيلي لتحسين الوظائف الحركية والإدراكية، إضافة إلى معاناته الإعاقة الذهنية».

وتابع: «حرص والدي على متابعة حالة شقيقي الصحية، وواظب على اصطحابه إلى مواعيده المحددة، طوال السنوات الماضية، للاطمئنان على حالته الصحية، وخلال تلك الفترة كان والدي يعمل في القطاع الخاص، ويتقاضى راتباً شهرياً يبلغ 12 ألف درهم، لكن الجهة التي كان يعمل فيها قررت الاستغناء عن خدماته قبل عام تقريباً، لتصبح أسرتنا المكونة من خمسة أشقاء ووالديّ دون مصدر دخل ثابت، باستثناء ما نتلقاه من المساعدات من الأهل والأصدقاء والجمعيات الخيرية في الدولة».

وأكمل: «ازدادت حالة شقيقي سوءاً خلال الفترة الماضية، بعد توقفه عن أخذ أدويته من دون إشراف طبي، ونتيجة لذلك شعرنا بالخوف والقلق عليه، حيث بدأت تظهر عليه مضاعفات خطيرة، مثل زيادة حدوث النوبات وشدتها، وتعرضه لرعشة وتشنجات عضلية».

وقال: «نناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مدّ يد العون ومساعدتنا على توفير تكاليف الأدوية الخاصة لمرض الصرع التي يحتاجها شقيقي».