«أم صلاح» تحتاج إلى عملية قسطرة عاجلة بـ 103 آلاف درهم

تعاني المريضة (أم صلاح - سودانية - 64 عاماً) مشكلات صحية في القلب منذ عامين، وفي الفترة الأخيرة تضاعفت مشكلاتها، وهي تحتاج حالياً إلى عملية كي بالقسطرة لإصلاح «كهرباء القلب».

ووفقاً لتقرير طبي صادر من مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، فهي تحتاج إلى إجراء العملية في أسرع وقت ممكن.

وتبلغ كلفة العملية والعلاج 103 آلاف و449 درهماً، إلا أن إمكانات أسرتها المالية لا تسمح لها بتأمين هذا المبلغ.

وأكد التقرير أن «المريضة تعاني مشكلات صحية في القلب، وأمراض الغدة الدرقية والسكري والضغط».

وقال إنها أدخلت إلى قسم الطوارئ إثر معاناة من تسارع في نبضات القلب، وعدم قدرة على التنفس بشكل طبيعي، وقد أجريت لها الفحوص اللازمة، وأظهرت النتائج أن لديها اضطراباً في عمل كهرباء القلب.

وتابع التقرير أن «المريضة مكثت أسبوعاً في قسم العناية المركزة، تحت الملاحظة الطبية»، مضيفاً أنها «عانت سابقاً انسداداً في الشرايين، وأجريت لها عملية قسطرة لتركيب دعامات، وقد تحسنت، ولكن حالتها الصحية تدهورت حالياً، وهي تحتاج إلى إجراء عملية لإصلاح كهرباء القلب (بالكيّ)، وعلاج وأدوية، إضافة إلى المتابعة المستمرة في المستشفى».

وتابع أن «كلفة العملية والإجراءات الطبية اللازمة تبلغ 103 آلاف و449 درهماً، فيما المريضة غير مؤمَّن عليها صحياً، وأسرتها تعجز عن توفير المبلغ».

وناشد ابنها أهل الخير المساعدة على سداد المبلغ المطلوب وإنقاذ حياتها.

وقال: «قبل عامين تقريباً، عانت والدتي ألماً مستمراً في الصدر، وكانت تشعر بالتعب عند قيامها بأي عمل، فاصطحبتها إلى المستشفى للاطمئنان إلى وضعها الصحي، وطلب منها الطبيب أن تجري بعض الفحوص والأشعة».

وأضاف «نتيجة الأشعة أظهرت أن لدى والدتي انسداداً شديداً في الشرايين، وأكد الطبيب ضرورة إجراء عملية قسطرة عاجلة لها، لوجود خطر على حياتها، وبعد إجراء العملية لها، مكثت والدتي فترة في المستشفى، وتحسنت حالتها الصحية، واستمر وضعها مستقراً، حتى شعرت فجأة بالتعب وضيق التنفس، فشعرنا بالخوف عليها، واتصلنا بسيارة الإسعاف لنقلها إلى المستشفى، وعند وصول والدتي إلى قسم الطوارئ أغمي عليها، وتم إنعاشها وإجراء الفحوص والأشعة لها، ليتبين أن لديها اضطراباً في عمل كهرباء القلب، بسبب عدم استجابة جسمها للأدوية التي تستخدمها، وطلب الطبيب منا إبقاءها أسبوعاً في قسم العناية المركزة».

وتابع: «تحسنت حالة والدتي الصحية، وسمح لنا الطبيب بإخراجها من المستشفى، وقبل خروجها قال لنا إنها تحتاج إلى إجراء عملية كي بالقسطرة لإصلاح عمل كهرباء القلب بأسرع وقت، وإن التأخير سيعرّض حياتها للخطر، ولكن ظروفنا المالية صعبة ولا تسمح بتدبير كلفة العملية، وأخاف أن تنتكس حالتها الصحية بشكل أكبر».

وأوضح أنه كان المعيل لأسرته، ولكنه عاطل عن العمل حالياً، أما والده فلا يستطيع العمل بسبب المرض والتقدم في السن.

وقال: «تتكون أسرتنا من أربعة أفراد، وليس لدينا أي مصدر للدخل، باستثناء مساعدة يقدمها زوج أختي الكبرى، لتلبية الاحتياجات الأساسية»، مشيراً إلى أنهم عاجزون عن تدبير تكاليف علاج والدته المريضة، وناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة المساعدة على توفير تكاليف عمليتها وعلاجها لإنقاذ حياتها.

الكيّ بالقسطرة

إجراء طبي يُستخدم لعلاج اضطرابات نبضات القلب غير المنتظمة (اضطراب النظم القلبي)، من خلال إدخال قسطرة رفيعة عبر الأوعية الدموية، وصولاً إلى القلب، ثم تطبيق طاقة حرارية (كيّ)، أو تجميد، على المنطقة المسؤولة عن الخلل الكهربائي.