«أم مجد» تحتاج إلى 19 ألف درهم للعلاج من سرطان الثدي

تعاني المريضة (أم مجد - سودانية - 65 عاماً) سرطان الثدي منذ ثلاث سنوات تقريباً، وتحتاج إلى علاج كيماوي، وأدوية، ومتابعات دورية بمستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، إلا أن أحوال زوجها المالية لا تسمح له بتأمين كلفة تجديد بطاقة التأمين الصحي الخاصة بها، للاستفادة من برنامج الإعفاء الخاص بمرضى السرطان.

وتحتاج المريضة إلى 19 ألف درهم لتجديد البطاقة، حتى تتمكن من الاستمرار في تلقي العلاج.

وناشد الزوج أهل الخير مساعدته على سداد المبلغ المطلوب لتجديد بطاقة التأمين الصحي، لخوفه من تعرض حياة زوجته للخطر.

وأكد تقرير طبي صادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن توقف المريضة عن العلاج، يجعلها عرضة للخطر، وأفاد بأن المريضة تعاني الإصابة بسرطان الثدي، وتتلقى علاجها في المستشفى، مضيفاً أنها تحتاج إلى تجديد بطاقة التأمين الصحي، للاستمرار في تلقي علاجها من المرض.

ويروي (أبومجد) قصة معاناة زوجته مع المرض، قائلاً: إنها «عانت آلاماً في منطقة الصدر وحمّى شديدة، قبل نحو ثلاث سنوات، لم نعرف سببها، وعندما لاحظت وجود ورم في الثدي الأيسر، شعرنا بقلق بالغ عليها، فتوجهت بها إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية لإجراء الفحوص لها، والاطمئنان على سلامتها».

وتابع: «أخبرت الطبيب المعني في قسم الطوارئ بشكوى زوجتي من وجود آلام في الصدر، فطلب منها المكوث في المستشفى لإجراء بعض الفحوص والتحاليل لها، وقرر إعطاءها بعض المسكنات للسيطرة على الحمّى وتسكين الألم».

وأضاف الزوج: «خلال وجود زوجتي في المستشفى استقر وضعها الصحي، لكن نتيجة الأشعة أظهرت أن لديها ورماً في الجهة اليسرى من الصدر، وقد أخبرنا الطبيب بأنها تحتاج إلى علاج خاص وأدوية ومتابعات دورية»»، وتابع (أبومجد): «تمكنت من تدبر كلفة العلاج بمساعدة التأمين الصحي الذي لديها، ولكن مدة سريانه انتهت أخيراً، فيما أنا عاجز حالياً عن الاستمرار في سداد كلفة علاجها، أو تجديد بطاقة التأمين الصحي لها، نتيجة تدهور وضعي المالي».

وشرح أنه يعمل في إحدى الشركات الخاصة براتب 10 آلاف درهم، وأنه المعيل الوحيد لأفراد أسرته، التي تشمل والديه الكبيرين في السن، اللذين أحضرهما من السودان للعيش معه، بسبب الأوضاع المعيشية والمادية السيئة هناك.

وأكمل: «أشعر بحزن شديد على حال زوجتي، لأنني لا أستطيع دفع تكاليف علاجها، أو تجديد بطاقة التأمين الصحي لها، فيما أنا أرى وضعها الصحي يزداد سوءاً».

وقال إنه طلب مساعدة من الأهل والأصدقاء، لكن أوضاعهم لا تقلّ سوءاً عن وضعه، مناشداً أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة، أن يمدوا أيادي العطاء له لمساعدته على تدبير تكاليف تجديد بطاقة التأمين الصحي لشريكة حياته وإنقاذ حياتها من الخطر.