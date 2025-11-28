«أبوأحلام» يحتاج إلى 23.8 ألف درهم لتجديد بطاقة التأمين الصحي

يعاني المريض (أبوأحلام - يمني - 55 عاماً) فشلاً كلوياً حاداً، ويحتاج إلى تجديد بطاقة التأمين الصحي بقيمة 23 ألفاً و800 درهم حتى يتمكن من الحصول على جلسات الغسيل الكلوي، فضلاً عن حاجته إلى أدوية خاصة بالسكري وضغط الدم والكوليسترول، وتحول ظروفه المالية الصعبة دون قدرته على تحمل نفقات العلاج، وتناشد ابنته أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير المبلغ المطلوب حتى لا تتعرض حياته للخطر، وأفاد تقرير طبي صادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، بأن حالة المريض تستدعي الخضوع لجلسات الغسيل بشكل دائم، وإلا فسيتعرض لمضاعفات كبيرة.

وتروي ابنة المريض (أبوأحلام) قصة معاناة والدها مع المرض، قائلة إن حالة والدها الصحية تدهورت كثيراً منذ أكثر من 10 سنوات، بعد إصابته بمرض السكري، الذي تسبب في إصابته بالعديد من الأمراض، منها ارتفاع ضغط الدم، والكوليسترول، ما استدعى الالتزام بخطة علاجية للسيطرة على حالته الصحية.

وأضافت: «منذ عامين، شعر بألم شديد في الجهة اليمنى من البطن، لدرجة أنه لم يكن قادراً على الذهاب إلى الحمام، وعندها نقلناه إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية»، وتابعت: «في قسم الطوارئ طلب الطبيب إجراء بعض الفحوص والتحاليل، وقد أظهرت النتيجة خللاً في عمل الكلى، واشتباهاً في فشل كلوي، ولكن شكّ الطبيب في احتمال وجود خطأ في نتيجة التحاليل، فطلب إعادتها مرة أخرى بعد أسبوع، مع إعطائه بعض الأدوية والمسكنات، لتخفيف الالتهاب».

واستطردت: «بعدها شعر أبي بشيء من التحسن، وطلب أن نخرج معاً للتمشية، من أجل استنشاق الهواء الطلق خارج المنزل، وأثناء المسير تعرّض لإغماءة مفاجئة، فنقلته بسيارة الإسعاف إلى المستشفى، وخضع للعناية اللازمة حتى استقرت حالته، وأعيدت له كل الفحوص والتحاليل مرة أخرى، ولكن هذه المرة تأكدت إصابته بالفشل الكلوي».

وأوضحت أن الطبيب نصحهم بإجراء جلسات غسيل كلوي، والالتزام بالخطة العلاجية الموصوفة، وإلا فسيتعرض لمضاعفات خطرة، فضلاً عن ضرورة تناول غذاء صحي للحفاظ على مناعته ومستوى السكر في الدم.

وأشارت إلى أنه كان لديه في بداية مرضه بطاقة تأمين صحي، أما الآن فباتت تحتاج إلى تجديد بقيمة 23 ألفاً و800 درهم، لافتة إلى أن أخاها هو المعيل الوحيد للأسرة المكونة من ستة أفراد، إلا أنه فقد عمله منذ أربعة أشهر بسبب ظروف عائلية، وأصبحوا يعيشون على مساعدة مالية من أحد الأقارب، تلبي بالكاد متطلبات الحياة اليومية من المأكل والمشرب.

وتناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير المبلغ المطلوب حتى لا تتعرض حياته للخطر.

ابنة المريض:

• أخي هو المعيل الوحيد لأسرتنا المكونة من 6 أفراد، إلا أنه فقد عمله منذ 4 أشهر، وأصبحنا نعيش على مساعدة مالية من أحد الأقارب.