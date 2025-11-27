«أبوإياد» يحتاج إلى 32.6 ألف درهم لعلاج أمراض مزمنة

يعاني (أبوإياد - سوري - 54 عاماً) أمراضاً مزمنة، على رأسها القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري، وخضع لعملية قسطرة قلبية وتركيب دعامات، نتيجة وعكة صحية ألمّت به منذ فترة، ويحتاج الآن إلى أدوية بقيمة 32 ألفاً و654 درهماً لمدة عام، ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير المبلغ المطلوب للعلاج، نظراً إلى ظروفه المالية الصعبة.

وأفاد تقرير طبي صادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن المريض يحتاج إلى متابعة دورية في المستشفى لمدة ستة أشهر، مع الاستمرار في تلقي الدواء اللازم.

ويروي المريض (أبوإياد) قصة معاناته مع المرض قائلاً إن حالته الصحية تدهورت كثيراً منذ سنوات عدة، إذ شعر بألم شديد في الصدر وضيق في التنفس، عندما كان في العمل، فنقله صديقه إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية.

وأضاف: «قبل أن نصل إلى المستشفى فقدت الوعي، وهناك تم إنعاشي وأجريت الفحوص والأشعة، ووضعت تحت المراقبة الطبية لمدة أسبوع حتى تحسّنت حالتي».

وتابع: «أظهرت نتائج التحاليل إصابتي بجلطة قلبية، وأكد الأطباء ضرورة إجراء عملية قسطرة وتركيب دعامات، وبالفعل خضعت للعملية، وبقيت فترة في المستشفى حتى تحسن وضعي الصحي».

واستطرد: «نصحني الأطباء بضرورة الالتزام بتلقي الأدوية، خصوصاً أنني أعاني أمراضاً أخرى، منها ارتفاع ضغط الدم والسكري، فضلاً عن الالتزام بنظام صحي والابتعاد عن الضغوط النفسية».

وأشار إلى أن كلفة أدويته تُقدّر بـ32 ألفاً و654 درهماً لمدة عام، وسابقاً كانت جهة خيرية تقدّم له إعانة مالية تساعده في نفقات العلاج، موضحاً أنه المعيل الوحيد لأسرته المكونة من ستة أفراد، وقد أصبح عاطلاً عن العمل بسبب المرض، ويعيش هو وأسرته على مساعدة مالية يُقدّمها له أحد أصدقائه، وهي بالكاد تلبي متطلبات الحياة اليومية من مأكل ومشرب.

ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير المبلغ المطلوب للعلاج، نظراً إلى ظروفه المادية الصعبة.

المريض:

• أنا المعيل الوحيد لأسرتي المكونة من 6 أفراد، وعاطل عن العمل بسبب المرض، ونعيش على مساعدة مالية يُقدّمها لي أحد أصدقائي.