33.5 ألف درهم تنقذ حياة «أبوسعيد» من مضاعفات «السكري»

يعاني (أبوسعيد - يمني - 67 عاماً) مرض السكري منذ سنوات عدة، ما سبّب له ارتفاع الكوليسترول والضغط، والتهاب المفاصل والأعصاب، إضافة إلى إصابته بمشكلات في البروستاتا.

وهو يحتاج إلى أدوية تبلغ كلفتها 33 ألفاً و544 درهماً (لمدة عام)، والمشكلة أن إمكاناته المالية وظروفه الصحية لا تسمحان له بتدبير المبلغ، لذا يناشد أهل الخير مساعدته على تدبير تكاليف أدويته، لخوفه الشديد من تعرض حياته للخطر.

ويروي المريض (أبوسعيد) قصة معاناته مع المرض، قائلاً إن حالته الصحية تدهورت كثيراً منذ بضع سنوات، حيث شعر في أحد الأيام باختلال في توازنه، وأغمي عليه، فاتصلت زوجته بسيارة الإسعاف ونقل إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، وبعد إنعاشه واستعادته الوعي، وإجراء الفحوص اللازمة، تبين أنه مصاب بارتفاع شديد في الضغط والكوليسترول.

وقال: «تحسنت صحتي مع الالتزام بأخذ أدوية وفيتامينات يومياً، لكن الشعور بالعطش الشديد، والرغبة المستمرة في الذهاب إلى الحمام، لازماني طوال الوقت، وكنت أعتقد أن هذا شيء طبيعي، لكنني شعرت بالخوف عندما فقدت الوزن بشكل مفاجئ».

وتابع المريض: «ذهبت لمراجعة المستشفى، وقابلت الطبيب وأخبرته بالأعراض التي أشعر بها، فطلب مني إجراء تحاليل وفحوص مخبرية، أظهرت نتائجها أنني مصاب بمشكلات صحية في المسالك البولية، إضافة إلى إصابتي بمرض السكري، وقد نصحني الطبيب باتباع نظام غذائي، وشرب الماء بشكل مستمر للتخفيف من إصابتي بالجفاف، وأخذ وقت كافٍ للراحة النفسية، كما طالبني بإجراء الفحوص دورياً والمواظبة على تناول الأدوية بشكل منتظم، لأن عدم تناولها سيسبب لي مضاعفات قد تشكل خطورة على حياتي».

وشرح أنه أصيب أخيراً بمشكلات صحية في البروستاتا، نتيجة إصابته بالأمراض المزمنة، وهو ما أحدث لديه شعوراً بعدم الراحة، والانزعاج عند الذهاب إلى الحمام.

وقال: «تبلغ كلفة أدويتي الخاصة بمرض السكري والكوليسترول والضغط، ومتابعاتي الدورية في قسم المسالك البولية في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية 33 ألفاً و544 درهماً، فيما أنا عاجز عن توفير جزء ولو بسيطاً من هذا المبلغ، إذ إنني عاطل عن العمل منذ فترة، بسبب المرض وكبر السن، وليس لديّ مصدر للدخل باستثناء ما يقدمه لي أخي من مساعدة، لذا أناشد أهل الخير أن يمدوا أيادي العطاء لمساعدتي على تدبير كلفة الأدوية وإنقاذ حياتي».