«إسلامية دبي» تُرسّخ قِيَم التعايش عبر «ملتقى الثقافات» لتعزيز الحوار والتواصل المجتمعي

أطلق مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية، التابع لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، برنامج «ملتقى الثقافات»، وهو مبادرة تثقيفية وتفاعلية ضمن خطة التوعية الدينية موجّهة لأفراد المجتمع، من المسلمين وغير المسلمين، من المقيمين والزوار، بهدف دعم التفاهم المتبادل وتعزيز الحوار الحضاري بين مختلف الثقافات، وترسيخ قِيَم العيش المشترك والاحترام المتبادل، ضمن بيئة المجتمع الإماراتي المتنوعة، ويأتي تنظيم «ملتقى الثقافات» في إطار حرص الدائرة على نشر قيم الإسلام السمحة، وترسيخ مبادئ التعايش، بما يعكس مكانة الإمارات كبيئة تحتضن التنوع الثقافي والديني، حيث تضمّن البرنامج جلسة حوارية، ورحلة إلى الحديقة القرآنية، وزيارة تثقيفية إلى مسجد جميرا للتعرّف إلى معالمه ورسائله الإنسانية. ويهدف الملتقى إلى تعزيز المعرفة الثقافية والدينية، وتفعيل جسور التواصل بين المسلمين وغير المسلمين، ودعم المسلمين الجدد، من خلال تجارب واقعية تُعزّز اندماجهم مع مختلف الشرائح في المجتمع.

وأكد رئيس قسم التواصل الحضاري، خالد المري، أن الملتقى يعكس التزام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بنشر رسائل التعايش والاحترام المتبادل، وترسيخ مبادئ الاعتدال والانفتاح التي تُعدّ ركيزة أساسية في نهج دولة الإمارات.