اعتلال الشبكية والمياه البيضاء يُهدّدان «أم وائل» بفقدان البصر

تعاني (أم وائل - يمنية - 55 عاماً) خللاً في عمل قرنية العين، ونزيفاً داخلياً في الشبكية نتيجة معاناتها مضاعفات مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، الأمر الذي سبّب لها ضعفاً شديداً في البصر، وأصابها بمشكلات في القرنية وبالمياه البيضاء.

وأكد الأطباء، بعد إدخالها إلى قسم الطوارئ بمستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، أن حالتها تستدعي إجراء عملية جراحية عاجلة لعلاج مشكلات القرنية، وإزالة المياه البيضاء منها، محذّرين من احتمال تعرض المريضة لفقدان البصر في حال تأخر التدخل الطبي.

وأفاد تقرير صادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأن المريضة تعاني ضعفاً في البصر، وأُدخلت إلى الطوارئ نتيجة الاحمرار المستمر والحكة والجفاف في عينيها، وعدم قدرها على الرؤية بشكل واضح.

وأضاف: «بعد إجراء الفحوص والأشعة تبيّن أنها تحتاج إلى عملية جراحية لعلاج مشكلات القرنية، وإزالة المياه البيضاء».

وتبلغ كلفة العملية 42 ألف درهم، وهو مبلغ يفوق إمكانات أسرتها المادية.

ويروي زوج (أم وائل) قصة معاناة المريضة، قائلاً: «منذ سنة تقريباً تعرضت زوجتي لوعكة صحية شديدة بسبب ارتفاع السكر في الدم، ما استدعى أخذها إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، لأنها تتابع فحوصها هناك، وبعد إدخالها إلى قسم الطوارئ، ومعاينة الطبيب المناوب لها، طلب منها أن تمكث في المستشفى لإجراء الفحوص اللازمة، والسيطرة على مستوى السكر في الدم، وقد بقيت تحت المراقبة أسبوعاً كاملاً إلى أن استقرت حالتها صحياً».

وتابع: «التزمت زوجتي بالتعليمات، وكانت تذهب كل شهرين للمستشفى لإجراء الفحوص المعتادة، وطلب منها الطبيب إجراء فحص للنظر، وعند ظهور النتيجة أخبرها بأن هناك نزيفاً داخلياً في شبكية العين، أدى إلى ظهور المياه البيضاء، ومشكلات في قرنية العين، ولابد من إجراء عملية مستعجلة».

وأضاف: «كلفة هذا النوع من العمليات تبلغ 42 ألف درهم، لكن هذا المبلغ كبير بالنسبة لنا، لضعف وضعنا المادي، فنحن نعجز عن توفير ولو جزءاً بسيطاً منه».

وتابع: «كنا نعمل أنا وزوجتي، لكن تم إنهاء خدماتنا بسبب خسارة الشركة التي كنا أعمل فيها، وبحثنا عن عمل لكن من دون جدوى، وتم إنهاء خدمات زوجتي بسبب المرض، وحالياً نعيش مع أحد أقاربنا، وهو يقدّم لنا بعض المساعدات المالية، لأننا لا نمتلك القدرة على دفع إيجار مسكن مستقل».

وناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير تكاليف العملية، وإنقاذ زوجته من فقدان البصر.

المياه البيضاء

حالة تسبّب إعتاماً في عدسة العين الطبيعية، وتؤدي إلى انخفاض حدة الإبصار وعدم وضوح الرؤية، وقد تصل، إذا زادت، إلى عدم القدرة على تمييز الأشياء، وعلى الرغم من ذلك فإن الإبصار يُسترد بالكامل في معظم الحالات بعد إزالة المياه البيضاء جراحياً وزرع عدسة شفافة مكانها، خصوصاً إذا لم يكن في العين مرض آخر يعوق الرؤية.