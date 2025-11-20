«نوال» تحتاج إلى 23.7 ألف درهم لعلاج نوبات الصرع

تعاني (نوال - سودانية - 31 عاماً) مرض الصرع (زيادة كهرباء المخ)، منذ أغسطس الماضي، وتحتاج إلى أدوية وفحوص طبية دورية لمدة عام بقيمة 23 ألفاً و728 درهماً، وليس لديها تأمين صحي، ويناشد زوجها أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير كلفة علاجها في أسرع وقت ممكن، خصوصاً أن حالة زوجته قد تتدهور نتيجة عدم انتظامها في تلقي العلاج اللازم.

وأكد تقرير طبي صادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، أن المريضة أصيبت بتشنجات عنيفة أفقدتها الوعي، فنقلت إلى قسم الطوارئ، ومنه إلى قسم العناية المركزة، حيث تلقت العلاج اللازم حتى استعادت الوعي، لكن نتائج الفحوص أظهرت أنها تعاني زيادة في كهرباء المخ، ما سبّب إصابتها بالصرع.

وقال زوج المريضة لـ«الإمارات اليوم»: «رغم أن زوجتي لا تعاني أي مشكلات صحية مزمنة، إلا أنني فوجئت بها منذ أشهر عدة طريحة الأرض، فاقدة للوعي، والدماء تخرج من أنفها، فاتصلت بسيارة الإسعاف فوراً، ونقلتها إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية».

وأضاف: «حاول أطباء قسم الطوارئ إفاقتها، لكن من دون جدوى، وشعرت بأنها قد تفارق الحياة، لكن الطبيب قال إن حالتها ستتحسن، لكن يجب نقلها إلى قسم العناية المركزة».

وتابع: «بعد فترة استقر وضعها الصحي، واستعادت وعيها تدريجياً، بينما أكدت نتائج الفحوص والتحاليل إصابتها بمرض الصرع (زيادة في شحنات كهرباء المخ)، وهو ما أدى إلى التشنجات التي أفقدتها الوعي».

وأشار إلى أن الطبيب المعالج أكد له أن هناك علاجاً خاصاً بالصرع، ويمكن أن تُشفى زوجته، لكنها تحتاج إلى الانتظام في الجرعات، وتبلغ كلفة العلاج لمدة عام 23 ألفاً و728 درهماً.

وقال: «عندها شعرت بالفرحة لأن الأمل في شفاء زوجتي قريب، لكني في الوقت نفسه لم أجد أي سبيل لتدبير المبلغ المطلوب، وكأن أبواب الدنيا قد أغلقت في وجهي، ولم يتبقَّ لي إلا التضرع إلى الله ليفرج كربي».

ولفت إلى أنه المعيل الوحيد لأسرته، ويمر بضائقة مالية لتكفله بعلاج والدته المريضة، موضحاً أنه يعمل في القطاع الخاص براتب 5000 درهم، يذهب منه 1200 درهم شهرياً لإيجار المسكن، والبقية يسدد بها أقساطاً بنكية، ويوفر متطلبات الحياة اليومية من مأكل ومشرب.

ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تأمين كلفة علاج زوجته وإنقاذ حياتها من المرض.

الصرع

الصرع هو اضطراب في الجهاز العصبي المركزي، يتميز بنوبات متكررة غير مبررة، وتسبب نوبة الصرع تغيراً في وظائف المخ، بسبب الإفرازات الكهربائية المفرطة من خلاياه، وأثناء النوبة يصبح نشاط الدماغ غير طبيعي، ما يسبب نوبات من السلوك والأحاسيس غير العادية، وفقدان الوعي في بعض الأحيان.

زوج المريضة:

