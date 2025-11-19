«أبوعلاء» يحتاج إلى أدوية قلب وأمراض مزمنة بـ 40 ألف درهم

يعاني المريض (أبوعلاء - يمني - 58 عاماً) مشكلات صحية في القلب، وخضع لجراحة قلب مفتوح، فضلاً عن معاناته من ارتفاع حاد في ضغط الدم والسكري والكوليسترول، ويحتاج إلى أدوية لمدة عام بقيمة 40 ألف درهم، إلا أن إمكاناته المالية وظروفه الصحية الصعبة لا تسمح له بتدبير مبلغ علاجه، لذا يناشد أهل الخير مساعدته قبل أن تتدهور حالته الصحية.

وأفاد تقرير طبي صادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، بأنه تعرض لوعكة صحية أصابته بضيق شديد في التنفس، ما أدى إلى فقدانه الوعي، ونقله إلى المستشفى بسيارة إسعاف، ومكث في قسم العناية المركزة أسبوعاً حتى تحسنت حالته.

ويروي المريض قصة معاناته مع المرض، قائلاً إن حالته الصحية تدهورت كثيراً في الفترة الأخيرة، إذ كان يشعر بألم في الصدر، وضيق في التنفس عند بذل أي مجهود، لدرجة أنه فقد الوعي أثناء ذهابه إلى العمل ذات مرة، ونقل بسيارة إسعاف إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية.

وأضاف: «فور وصولي إلى قسم الطوارئ نقلوني على الفور إلى قسم العناية المركزة، وبقيت تحت الملاحظة الطبية أسبوعاً حتى تحسنت حالتي إلا أن أخصائي القلب أخبرني أن الأعراض تؤكد وجود ضعف في صمام القلب، ويجب إجراء عملية قلب مفتوح لتركيب صمام اصطناعي، وبالفعل خضعت للجراحة وتحسن وضعي الصحي، وطلب الطبيب الالتزام بالأدوية والمراجعات الطبية بشكل دوري».

وتابع: «إضافة إلى ذلك أعاني من ارتفاع حاد في ضغط الدم والسكري والكوليسترول، ما يجعل كلفة علاجي لمدة عام 40 ألف درهم، وهذا المبلغ يفوق إمكاناتي المالية».

وأوضح أنه المعيل الوحيد لأسرته المكونة من ستة أفراد، ويعمل سائقاً في إحدى الشركات براتب 4000 درهم، يدفع للإيجار 1500 درهم، والبقية تذهب لتأمين متطلبات أسرته، مشيراً إلى أنه ليس لديه أي تأمين صحي.

ويناشد المريض أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير مبلغ العلاج من أجل إنقاذ حياته من المشكلات الصحية التي يعاني منها.

المريض:

• أعول أسرة من 6 أفراد، وراتبي 4000 درهم، أدفع للإيجار 1500 درهم، والبقية تذهب لتأمين متطلبات أسرتي.