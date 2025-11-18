«أبوأيهم» يعاني السرطان.. ويحتاج إلى علاج كيماوي بـ 40 ألف درهم

أصيب (أبوأيهم - 56 عاماً) بسرطان المثانة منذ سبعة أشهر، وقد خضع لعملية جراحية لاستئصال الورم في المثانة، ويحتاج حالياً إلى جلسات علاج كيماوي بكلفة 40 ألف درهم في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، لمنع المرض من الانتشار في بقية جسده.

وروت زوجة المريض (أبوأيهم) قصته لـ«الإمارات اليوم» قائلة: «منذ سبعة أشهر تدهورت حالة زوجي الصحية، وتم إسعافه إلى المستشفى، وكشفت الفحوص والتحاليل الطبية وصور الأشعة وجود ورم سرطاني في المثانة، وخضع لعملية جراحية وتم اسئصاله».

وأضافت: «أكد لنا الطبيب ضرورة إخضاع زوجي لجلسات علاج كيماوي للسيطرة على حالته، ومنع انتشار المرض في بقية أجزاء جسده، وبالفعل وضع الطبيب خطة علاجية للجلسات، وقد تحسنت حالته الصحية، ونصحنا الطبيب بضرورة التزام المراجعات الطبية بشكل دوري».

وتابعت الزوجة: «منذ فترة تدهورت حالة زوجي من جديد، حيث أكد الطبيب سرعة إخضاعه لجلسات علاج كيمياوي، وقال لنا إن كلفتها تبلغ 40 ألف درهم بمستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي».

وتابعت: «نحن نمرّ بظروف مالية صعبة، ولا نستطيع تدبير ولو جزءاً بسيطاً من المبلغ، كما لا توجد بطاقة تأمين صحي لزوجي لتغطية تكاليف علاجه، لأنه أصبح عاطلاً عن العمل، بسبب وضعه الصحي المتدهور».

وأضافت: «زوجي المعيل الوحيد لأسرتنا المكونة من أربعة أفراد، وليس لدينا أي مصدر للدخل، ونتدبر نفقات المعيشة اليومية بمساعدة أحد الأقرباء».

وناشدت زوجة المريض أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء مدّ يد العون لها ومساعدتها في تدبير تكاليف علاج زوجها في ظل وضعه الصحي المتدهور.

