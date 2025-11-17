«أبوعلياء» يحتاج إلى 40 ألف درهم لـ «وقف نزيف الشبكية»

يعاني المريض (أبوعلياء - عراقي - 64 عاماً) نزيف الشبكية في عينيه منذ فترة، ويعجز عن تسديد 40 ألف درهم كلفة الإبر الخاصة بعلاجه.

وخضع (أبوعلياء) لعملية إزالة المياه البيضاء منذ عامين تقريباً، وتحسّن وضعه الصحي، لكنه يعاني حالياً ضعفاً شديداً في البصر، ونزيفاً في الشبكية بكلتا عينيه، نتيجة إصابته بمرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، الأمر الذي استدعى إدخاله إلى قسم الطوارئ بمستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي.

وأكد الأطباء ضرورة علاجه بإبر خاصة لوقف نزيف الشبكية في أسرع وقت ممكن، لتجنب الإصابة بالعمى بشكل دائم.

وتبلغ كلفة الإبر 40 ألف درهم، والمشكلة أن إمكاناته المالية لا تسمح له بتدبير المبلغ.

وأكد تقرير طبي صادر من مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، أن «المريض يعاني ضعفاً في كلتا عينيه، بسبب إصابته بنزيف في الشبكية، ويحتاج إلى علاج بإبر خاصة للسيطرة على النزيف، وهذا النوع من العلاجات تبلغ كلفته 40 ألف درهم، ولابد من إجراء العلاج بأسرع وقت ممكن، وإلا سيصاب بالعمى الدائم».

وناشد المريض أهل الخير مساعدته على دفع تكاليف العلاج.

وقال: «أصبتُ بمرض السكري من النوع الثاني، وارتفاع دائم في الضغط، منذ أكثر من 20 عاماً، وأراجع المستشفى بانتظام لأخذ الأدوية الخاصة بالسكري والضغط، وخلال الفترة الماضية التزمت بتعليمات الطبيب وإجراء الفحوص المعتادة، لأن مريض السكري يصاب بضعف النظر ومشكلات صحية في العين، ولابد من إجراء فحص كل ستة أشهر، وفي المرة الأخيرة، بعد إجراء الفحص الدوري للعينين، أخبرني الطبيب بأن لديّ مياهاً بيضاء في كلتا العينين، ويجب إجراء العملية لإزالتها، وتم إجراء العملية فعلاً وتحسنت الرؤية لديّ».

وقال المريض: «قبل فترة شعرت بأنني لا أستطيع الرؤية بشكل واضح، فذهبت إلى المستشفى، وتبيّن بعد إجراء الفحوص، أنني أعاني اعتلال الشبكية السكري، وقال لي الطبيب إن هذه المشكلة يتعرض لها مرضى السكري، وإن العلاج عبارة عن إبر خاصة للسيطرة على النزيف في الشبكية».

وتابع المريض أن كلفة هذا النوع من العلاجات تبلغ 40 ألف درهم، ولابد من أخذها في أسرع وقت ممكن.

وقال: «المشكلة أن هذا المبلغ كبير مقارنة بإمكاناتي المالية المحدودة، فأنا أعجز عن توفير ولو جزءاً بسيطاً منه».

وشرح: «أنا المعيل الوحيد لأفراد أسرتي، وعاطل عن العمل، بسبب المرض وكبر السن، وتتكون أسرتي من خمسة أفراد، وحالياً نعيش في منزل صديق يقدم لنا بعض المساعدة».

وناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير تكاليف العلاج، وإنقاذ حياته من العمى الدائم.

اعتلال الشبكية السكري

يُعدّ اعتلال الشبكية السكري أحد أخطر مضاعفات مرض السكري، حيث يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية في الشبكية، ما قد يسبب فقدان البصر التدريجي إذا لم يُعالَج مبكراً، وتُعد حقن الشبكية من أكثر العلاجات فاعلية في السيطرة على هذه الحالة ومنع تفاقمها.