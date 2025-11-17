«أبوناصر» يحتاج إلى أدوية بـ 40 ألف درهم 

يعاني (أبوناصر - 77 عاماً) أمراضاً مزمنة متعددة، متمثلة في الفشل الكلوي، وضعف عضلة القلب، وارتفاع الكوليسترول، ومرض السكري، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية بشكل مستمر.

وهو يحتاج إلى أدوية يومية منتظمة، تبلغ كلفتها 40 ألفاً و412 درهماً، لمدة ستة أشهر، وفق تقرير طبي صادر عن مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، إلا أن ظروفه المالية لا تسمح له بتدبير هذا المبلغ.

وقال المريض لـ«الإمارات اليوم»: «خلال الأعوام الماضية كنت أعاني تعباً شديداً، وضيقاً في التنفس، وتورماً في القدمين، وآلاماً متكررة في الصدر، إضافة إلى دوار في الرأس (دوخة)، وعطش دائم، وبعد تشخيص حالتي الصحية بمستشفى مدينة شخبوط الطبية في أبوظبي، تبيّن أنني مصاب بأمراض عدة، متمثلة في الفشل الكلوي، والسكري، والقلب، والكوليسترول».

وأضاف: «أكد الأطباء أنني أحتاج إلى أدوية مدى الحياة، للسيطرة على الأمراض، ومنع مضاعفاتها الخطرة».

وتابع المريض: «ازدادت حالتي سوءاً بسبب عدم امتلاكي تأميناً صحياً، لأنني كنت أتناول جزءاً من الأدوية في حال توافر مبلغ من المال يمكنني من شرائها»، لافتاً إلى أن أسعار الأدوية تفوق قدرته المالية المحدودة.

وأكمل: «أنا في مرحلة من العمر لا أستطيع فيها العمل بسبب كبر سني، فضلاً عن أن وضعي الصحي المتدهور لا يتيح لي القيام بأي جهد عضلي، وبسبب الحالة الصحية التي أمر بها أصبحت شقيقتي وزوجها المعيلين لي ولزوجتي المسنة، إذ نعيش معهما في منزلهما المتواضع، ونعتمد على دخل نسيبي المحدود في تأمين احتياجاتنا الأساسية».

وناشد المريض (أبوناصر) أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء مدّ يد العون له، ومساعدته على تدبير كلفة الأدوية في ظل وضعه الصحي المتردي.