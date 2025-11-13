«هادي» يحتاج إلى 39 ألف درهم لعلاجه من شلل دماغي وضعف ذهني

يعاني (هادي - سوداني - 20 عاماً) شللاً دماغياً وضعفاً ذهنياً، بسبب نقص الأكسجين أثناء ولادته، ويحتاج إلى جلسات علاج طبيعي، ومتابعة طبية في المستشفى بقيمة إجمالية 39 ألف درهم، وليس لديه تأمين صحي، وتناشد والدته أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها في توفير كُلفة العلاج، نظراً إلى ما تمرّ به الأسرة من ظروف مالية صعبة.

وأكد تقرير طبي صادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط في أبوظبي، أن توقف المريض عن تلقي العلاج سيؤدي إلى تدهور حالته الصحية.

وتقول والدة المريض لـ«الإمارات اليوم»: «الصعوبات التي واجهتها أثناء عملية الولادة، وتعرُّض ابني لنقص الأكسجين أثناء ولادته، أديا إلى إصابته بشلل دماغي أثر في حركته بشكل طبيعي، وأصيب بإعاقة مزمنة، وضعف ذهني، ويحتاج إلى اهتمام وجلسات علاج طبيعي بشكل مستمر».

وأضافت: «كان ابني يتلقى العلاج التأهيلي في أحد المراكز المتخصصة لتدريب وتأهيل أصحاب الهمم في إمارة أبوظبي، وتوقفنا عن علاجه منذ أن بدأت أوضاعنا المالية تتدهور، لكن فجأة فقد وعيه، ونقلناه إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي».

وتابعت: «وصلنا إلى قسم الطوارئ وتولى الأطباء إنعاشه حتى استعاد وعيه، وأكد الطبيب المعالج أنه يحتاج إلى تكثيف العلاج الطبيعي، بعد توقفه عن الجلسات والمتابعة الطبية الدورية».

وقالت: «أخبرنا الطبيب أن كُلفة العلاج في المستشفى تبلغ 39 ألف درهم، وهنا شعرت بالخوف والحزن على حال ابني، نظراً لعدم قدرتنا على توفير كُلفة العلاج بشكل مستمر، ما يهدد بتدهور حالته الصحية».

وأضافت: «حالتنا المالية ساءت جداً خلال الفترة الحالية، بعد إنهاء خدمات زوجي من عمله، بسبب خسارة الشركة التي كان يعمل فيها، ما أدى إلى تراكم الديون وبعض الالتزامات المالية، وعجزنا عن دفع تكاليف علاج ابني»، لافتة إلى أن تأخره في تلقي العلاج اللازم سيؤدي إلى تدهور حالته الصحية، حسب رأي الأطباء، وواصلت: «نعيش في منزل أخي، ويعطينا مساعدة مالية تلبي بالكاد متطلبات الحياة اليومية، ولدينا أسرة مكونة من ثلاثة أفراد أنا وزوجي وابني المريض»، وناشدت أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتهم في توفير المبلغ المطلوب لعلاج ابنها قبل أن تتعرض حياته للخطر.

الأم:

. نعيش في منزل أخي،ويعطينا مساعدة مالية تلبي بالكاد متطلبات الحياة اليومية.